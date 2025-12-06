Адвокат: Долина не указала сроки возврата денег за квартиру Лурье
Обманутая мошенниками народная артистка России, певица Лариса Долина не уточнила, когда именно вернет деньги за квартиру Полине Лурье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.
Она также добавила, что звезда не объяснила в эфире программы «Пусть говорят» накануне, будет ли сумма возвращена полностью сразу или по частям.
По словам адвоката, новое заявление знаменитости — почти то же самое, что она уже раньше предлагала Лурье. Свириденко рассказала, что певица призвала покупательницу заключить мировое соглашение, в рамках которого хотела возвращать 112 миллионов рублей постепенно частями в течение трех лет.
Ранее Лариса Долина объявила, что полностью вернет деньги за квартиру покупательнице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
