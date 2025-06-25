«Жар-птица в театре»: Розенбаум о мюзикле «Вальс-бостон» с одесскими песнями
Александр Розенбаум объяснил НСН, почему раньше не участвовал в постановке спектаклей, а режиссер «Вальса-бостон» Михаил Миронов сравнил народного артиста с Жар-птицей.
Народный артист России Александр Розенбаум рассказал специальному корреспонденту НСН, почему лишь в 73 года созрел до постановки театрального спектакля.
Мюзикл «Вальс-бостон», созданный при участии Розенбаума, состоится 6 сентября в Театре Эстрады. Он перенесет зрителей в Ростов-на-Дону 1920-х годов. Под песни артиста раскроется история о любви, проходящей испытания временем, крепкой мужской дружбе, преемственности поколений и о том, что каждый из нас достоин второго шанса. Розенбаум поделился, что речь о постановке спектаклей заходила и ранее, однако до реализации так ни разу и не доходило.
«Ко мне не часто приходили люди с предложениями поставить спектакль, потому что это очень сложное дело, которым должны заниматься профессиональные люди. Этим нужно заниматься целеустремленно и настойчиво. То, что все в итоге получилось, - большая для меня радость. В свое время мы с моим покойным близким другом Аркадием Вайнером задумывались о создании спектакля с моими песнями по одесским рассказам. Также были разговоры об одесских мультфильмах. Все мои одесские песни – сюжетные, они хорошо смотрятся. Однако все это не получалось реализовать из-за того, что я восемь-девять месяцев в году разъезжаю по работе. Так уже почти полвека. А для того, чтобы заниматься спектаклями, надо все бросить и заниматься только ими. Это было невозможно», - сказал собеседник НСН.
Он добавил, что команда прислушивалась к его замечаниям относительно сценария.
«Я не могу вносить творческие правки в сценарий, однако я могу быть с ними согласен или нет. Конечно, я прочел сценарий, у меня были какие-то вопросы, которые я с режиссером Михаилом Мироновым выяснял. Там были некоторые вещи, которые надо было бы изменить. Миша к этому замечательно отнесся. Поэтому, что касается дальнейшей работы, я буду все это смотреть, буду выдвигать какие-то свои предложения, просьбы, возможно, запреты, но это вряд ли, потому что у нас полный контакт с людьми, которые этим занимаются», - отметил артист.
В свою очередь режиссер мюзикла Михаил Миронов признался, что не верил в то, что Розенбаум согласится участвовать в постановке спектакля.
«Как-то мне позвонил Илья Кривицкий, руководитель «Красного квадрата», с предложением сделать спектакль по одному известному автору-исполнителю. Я ему сказал, что я не вижу возможности это сделать, однако если и делать, то есть всего один человек, с которым можно сотрудничать - это Александр Розенбаум. Я ему это сказал на уровне «принеси мне Жар-птицу», зная, что этого никогда не будет. Уже меньше, чем через полгода мне звонит Илья и говорит, что можно ехать знакомиться с Розенбаумом. Я был в шоке», - заключил Миронов.
Ранее продюсер театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в интервью НСН рассказал о перезапуске мюзикла «Первое свидание», а также пожелал удачи конкурентам, создающим мюзиклы по песням Басты и Розенбаума.
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