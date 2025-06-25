«Жар-птица в театре»: Розенбаум о мюзикле «Вальс-бостон» с одесскими песнями

В свою очередь режиссер мюзикла Михаил Миронов признался, что не верил в то, что Розенбаум согласится участвовать в постановке спектакля.

«Как-то мне позвонил Илья Кривицкий, руководитель «Красного квадрата», с предложением сделать спектакль по одному известному автору-исполнителю. Я ему сказал, что я не вижу возможности это сделать, однако если и делать, то есть всего один человек, с которым можно сотрудничать - это Александр Розенбаум. Я ему это сказал на уровне «принеси мне Жар-птицу», зная, что этого никогда не будет. Уже меньше, чем через полгода мне звонит Илья и говорит, что можно ехать знакомиться с Розенбаумом. Я был в шоке», - заключил Миронов.

Ранее продюсер театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в интервью НСН рассказал о перезапуске мюзикла «Первое свидание», а также пожелал удачи конкурентам, создающим мюзиклы по песням Басты и Розенбаума.

