Российские джазмены владеют множеством стилей, они интегрировали в свою музыку народные мотивы до того, как это стало мейнстримом, заявил в интервью НСН народный артист России, известный джазмен Игорь Бутман.

Джазовый пианист и композитор Даниил Крамер ранее заявил, что российская джазовая музыка находится в состоянии идейной генерации и поиска своего лица. Бутман объяснил, как выглядит лицо российского джаза.