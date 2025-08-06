«Неваляшки» и виртуозы: Бутман назвал новых героев российского джаза
Россия может стать законодателем мод в джазе, сказал в эфире НСН Игорь Бутман, назвав имена молодых саксофонистов и трубачей, от которых ждут прорыва.
Российские джазмены владеют множеством стилей, они интегрировали в свою музыку народные мотивы до того, как это стало мейнстримом, заявил в интервью НСН народный артист России, известный джазмен Игорь Бутман.
Джазовый пианист и композитор Даниил Крамер ранее заявил, что российская джазовая музыка находится в состоянии идейной генерации и поиска своего лица. Бутман объяснил, как выглядит лицо российского джаза.
«В принципе, я согласен с Даниилом Борисовичем. При этом, конечно, у нас есть свое лицо, есть свои мастера и классического, и авангардного, и этно-джаза, и других стилей. Есть молодые музыканты, которые блестяще владеют инструментами, чего никогда не было в прежние годы. Это саксофонисты Антон Чекуров, Артем Баденко, Юрий Псянчин, Макар Кашицын. Эти 20-30-летние ребята играют во многих стилях, но они уже настолько яркие и самобытные… Они знают все приемы современного мирового джаза, но их отличают наши русские интонации. Плюс они блестящие виртуозы – и саксофонисты, и трубачи, например, Григор Панасян и Андрей Середа. У нас есть шансы руководить процессом и быть законодателями мод. Мы не варимся в собственном соку, к нам приезжают и делятся опытом музыканты. Но, слушая новейшие веяния, мы ожидаем скорого огромного прорыва, в первую очередь от нашей талантливой молодежи», - отметил музыкант.
По его словам, сегодняшний тренд на народные мотивы – не новость для джазменов.
«На джазовый стиль это уже давно легло, до электронной музыки. Такие композиции были сделаны еще Леонидом Утесовым, Эдди Рознером, Александром Варламовым. Это и Олег Лундстрем, и Герман Лукьянов, и Николай Левиновский, в первую очередь. Там и «Неваляшки», и «Волжские напевы», и звонили в колокола в Новгороде. Все это основано на русской народной музыке. Всё это уже было и эти эксперименты продолжаются. Если электронная музыка только нащупывает народные интонации, джаз уже давно в этом направлении работает», - подчеркнул Бутман.
По его мнению, мировыми лидерами в джазе сегодня являются США и Россия, при этом речь идет не о некоем национальном стиле, а о конкретных музыкантах.
«Каждый может иметь свой стиль, но играть не очень хорошо, однако стиль должен быть убедительным. В плане джаза наши американские коллеги, которые и принесли в мир джаз, находятся на высочайшем уровне. Интересные по стилю музыканты в Италии, прекрасные музыканты в Англии, великолепные - в Венгрии. При этом по количеству музыкантов, играющих здорово, сегодня лидируют две страны – это США и Россия. Нельзя не отметить и бразильский стиль, который стал настолько оригинальным, что покорил весь мир. Босанова и самба, латиноамериканский и кубинский стиль, карибские ритмы – они захватили весь мир своей замечательной музыкой. Все страны имеют своих героев, но самое главное, что не общий стиль, а сами музыканты доказывают талант креативом, изобретательностью, эмоциями и передачей душевных переживаний», - заключил собеседник НСН.
Пианист Даниил Крамер ранее рассказал «Культурному гиду НСН», что шутки по поводу фильма «Крамер против Крамера» достали его еще в 25-летнем возрасте.
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