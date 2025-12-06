С 1 января 2026 года в РФ появятся свыше 60 новых дорожных знаков
С 1 января 2026 года по всей России появятся свыше 60 новых дорожных знаков и табличек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, подполковника внутренней службы в отставке Елену Браун.
Она отметила, что нововведение появится в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024. По словам юриста, многие знаки уже были протестированы в Москве.
Браун объяснила, что с 2026 года в стране введут более современную и конкретизированную систему дорожных знаков, в том числе, ориентированных на новые виды транспорта. Она уточнила, что новые знаки затронут средства индивидуальной мобильности (СИМ), безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.
Юрист рассказала, что в рамках изменений в России добавят и самостоятельные знаки в круглой, квадратной, треугольной или прямоугольной рамке, и новые таблички. Речь идет о знаках допинформации, которые применяются только в сочетании с основными знаками, а также новые элементы знаков. Известно, что дополнительные пиктограммы будут, например, у знака «Платная парковка»: значки «оплата через приложение» или СМС, которые считаются отдельными графическими символами.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в интервью НСН заметил, что камеры, неправильные дорожные знаки и нелогичная разметка приводят водителей к штрафам, их можно оспорить в суде, но все равно придется заплатить.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МО: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
- С 1 января 2026 года в РФ появятся свыше 60 новых дорожных знаков
- СМИ: Человека с паспортом, который мошенники показали Долиной, нет
- Китай стал крупнейшим поставщиком пива в РФ
- Ларису Долину обманул «Человек-паук»
- СМИ: РФ подняла в воздух 9 ракетоносцев Ту-95МС и 3 Ту-160
- Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского
- В Воронежской области дроны повредили школу и АЗС
- В Горловке мирная жительница погибла при атаке ВСУ
- Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru