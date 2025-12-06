С 1 января 2026 года в РФ появятся свыше 60 новых дорожных знаков

С 1 января 2026 года по всей России появятся свыше 60 новых дорожных знаков и табличек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста, подполковника внутренней службы в отставке Елену Браун.

Она отметила, что нововведение появится в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024. По словам юриста, многие знаки уже были протестированы в Москве.

Браун объяснила, что с 2026 года в стране введут более современную и конкретизированную систему дорожных знаков, в том числе, ориентированных на новые виды транспорта. Она уточнила, что новые знаки затронут средства индивидуальной мобильности (СИМ), безопасность пешеходов, экологию и организацию движения в сложной городской среде.