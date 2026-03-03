СМИ: Пост ректора Школы-студии МХАТ может занять Хабенский
Новым ректором Школы-студии МХАТ может стать худрук и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант».
Собеседники издания утверждают, что также обсуждалась кандидатура Вадима Верника — заместителя Хабенского по связям с общественностью.
При этом устав Школы-студии МХАТ запрещает совмещать пост ректора «с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института», однако для художественно-творческого руководства предусмотрены исключения.
Отмечается, что сам Хабенский данную информацию не комментирует.
Ранее народный артист РФ Борис Щербаков заявил, что ректором школы-студии МХАТ не должен быть актёр или режиссёр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
