СМИ: Пост ректора Школы-студии МХАТ может занять Хабенский

Собеседники издания утверждают, что также обсуждалась кандидатура Вадима Верника — заместителя Хабенского по связям с общественностью.

При этом устав Школы-студии МХАТ запрещает совмещать пост ректора «с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института», однако для художественно-творческого руководства предусмотрены исключения.

Отмечается, что сам Хабенский данную информацию не комментирует.

Ранее народный артист РФ Борис Щербаков заявил, что ректором школы-студии МХАТ не должен быть актёр или режиссёр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

