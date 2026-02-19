Хабенский или Писарев? Ширвиндт назвал кандидата в ректоры Школы-студии МХАТ
Хабенский руководит главным театром страны, а Писарев уже 25 лет преподает в Школе-студии МХАТ и по праву может быть ее ректором, сказал в эфире НСН Михаил Ширвиндт.
Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев больше подходит на должность ректора Школы-студии МХАТ, чем возглавляющий МХТ имени Чехова Константин Хабенский, заявил в интервью НСН телеведущий Михаил Ширвиндт.
После отказа Константина Богомолова от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ прошло больше недели, а его преемника так и не назначили. СМИ называли в числе возможных кандидатов в ректоры имена Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Константина Хабенского и Евгения Писарева, однако первые двое опровергли информацию о себе. Сын Александра Ширвиндта назвал своего фаворита.
«Фамилии Писарева и Хабенского более логичны, чем предыдущие две, но мой приоритет, конечно же, Женя Писарев, потому что он 25 лет преподает в Школе-студии МХАТ, он мхатовец, он абсолютно по праву, таланту и по умению может быть ректором. Хабенскому это намного труднее, потому что у него, можно сказать, самый главный театр страны под его руководством. Еще взять на себя ректорство, по-моему, неправильно. Так что из этих двух кандидатур я однозначно выбираю Писарева», - подчеркнул он.
При этом Ширвиндт считает, что ректор Школы-студии МХАТ не обязательно должен быть с громким и известным именем.
«В данном случае имя не важно. Когда Золотовицкий (бывший ректор Школы-студии МХАТ - прим. НСН) начинал свою ректорскую карьеру, его имя звучало громко только в актерских кругах и около них. Он не был широко известен, но, судя по забитости театра на его панихиде, - когда билетерши говорили, что такого не было никогда, - это свидетельствуют о том, что он заслужил свое громкое имя и был одним из лучших ректоров в истории Школы-студии МХАТ», - заключил собеседник НСН.
23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении худрука «Театра на Бронной» Константина Богомолова и.о.ректора Школы-студии МХАТ. После этого началась мощная кампания против назначения Богомолова, которую СМИ назвали «травлей». 11 февраля режиссер заявил, что отказывается от этого поста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев сказал в этой связи НСН, что это решение Богомолова может быть связано с рекомендациями сверху. Он признался, что «тоже приложил к этому свои усилия».
