23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении худрука «Театра на Бронной» Константина Богомолова и.о.ректора Школы-студии МХАТ. После этого началась мощная кампания против назначения Богомолова, которую СМИ назвали «травлей». 11 февраля режиссер заявил, что отказывается от этого поста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев сказал в этой связи НСН, что это решение Богомолова может быть связано с рекомендациями сверху. Он признался, что «тоже приложил к этому свои усилия».

