Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
Украинские безэкипажные катеры атаковали российский газовоз в Средиземном море. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.
Инцидент произошел 3 марта.
«В непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз"», - подчеркнули в ведомстве.
Танкер следовал из порта Мурманск с оформленным по всем международным правилам грузом. Нападение на судно было совершено безэкипажными катерами Украины с побережья Ливии. На борту находились 30 членов экипажа, граждане России, все они спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб.
Минтранс назвал атаку на судно актом международного терроризма, морского пиратства и грубейшим нарушением основополагающих норм международного морского права.
Ранее в Черном море из-за атаки ВСУ танкер «Kairos», следовавший под флагом Гамбии, сел на мель вблизи Болгарии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
