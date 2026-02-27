Президент Александринского театра Валерий Фокин раскритиковал манипулятивную риторику в околокультурной среде, указав на недавний скандал вокруг назначения Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер уверен, что против Богомолова выстроили пиар-кампанию на риторике «свои против чужих», что недопустимо в искусстве, передает «Коммерсант». Этот конфликт он назвал «очень показательным взрывчиком», который красноречиво говорит о современных нравах в отношениях культуры и власти. Сокуров согласился с тем, что такое поведение недопустимо.

«Деление на своих и чужих пусть останется на совести этих людей. Это некорректно, мягко говоря, так быть не должно. Надо проявлять и терпимость, и уважение друг к другу. Богомолов – человек в высшей степени талантливый, пусть за какие-то свои ошибки этот талантливый человек отвечает перед Богом, что называется, не надо ему ничего указывать. Если он поступает каким-то образом, значит, он так считает. Это же не мальчик, это серьезный художественный деятель, профессионал высокого уровня», - отметил он.