Ответит перед Богом: Сокуров осудил противников Богомолова за скандал
Богомолов – человек в высшей степени талантливый, за какие-то свои ошибки он ответит перед Богом, а не перед коллегами по цеху, заявил НСН Александр Сокуров.
В художественной среде недопустимо давать оценки и ставить друг друга на место «политическими» методами, это и произошло в случае с режиссером Константином Богомоловым, заявил НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.
Президент Александринского театра Валерий Фокин раскритиковал манипулятивную риторику в околокультурной среде, указав на недавний скандал вокруг назначения Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Режиссер уверен, что против Богомолова выстроили пиар-кампанию на риторике «свои против чужих», что недопустимо в искусстве, передает «Коммерсант». Этот конфликт он назвал «очень показательным взрывчиком», который красноречиво говорит о современных нравах в отношениях культуры и власти. Сокуров согласился с тем, что такое поведение недопустимо.
«Деление на своих и чужих пусть останется на совести этих людей. Это некорректно, мягко говоря, так быть не должно. Надо проявлять и терпимость, и уважение друг к другу. Богомолов – человек в высшей степени талантливый, пусть за какие-то свои ошибки этот талантливый человек отвечает перед Богом, что называется, не надо ему ничего указывать. Если он поступает каким-то образом, значит, он так считает. Это же не мальчик, это серьезный художественный деятель, профессионал высокого уровня», - отметил он.
Сокуров подчеркнул, что нельзя политические методы работы переводить в культурную среду.
«Сама обстановка внутри художественной среды временами становится просто невыносимой, когда в нее вмешиваются активные политические и художественные деятели. Возможно, нас советская власть к этому приучила – давать оценки, ставить друг друга на место. Я таких ситуаций в театральной среде других стран не наблюдаю, это плохой стиль поведения людей, когда они позволяют себе выдумывать глупые внутрицеховые проблемы. Нельзя политические методы работы переводить в культурную среду. Каждый должен заниматься своим делом, художественные люди – своим, а власть должна заниматься государственными проблемами», - заключил собеседник НСН.
В конце января Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора. После этого выпускники направили обращение в Минкульт с просьбой отменить решение, указав, что назначение господина Богомолова «нарушает традиции преемственности». Через несколько недель режиссер попросил Минкульт освободить его от должности.
