В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»

В категории игрового кино специальные призы жюри были вручены следующим фильмам: «Наступит лето» Кирилла Султанова за актерский ансамбль завтрашнего дня, «Ровесник» Федора Кудрявцева за лучший дебют, а также фильму «Ласточка» Малики Мухамеджан за уникальный киноязык и поэтическую визуализацию. В неигровом кино призы были вручены «Скворечнику» Екатерины Зиновьевой за лучший дебют и фильмам «Бюро» Пабло Рохаса и «Хранитель форта Красная горка» Елизаветы Берновой за их выдающиеся достижения.

В зрительском голосовании «Выборгский счет» победу одержал фильм Станислава Светлова «Особенности национальной больницы», второе место занял Байбулат Батулла с «Бери да помни», а третье — Роман Косов с «Правила Филиппа».

Также были вручены специальные награды: дипломы победителя рейтинга кинокритиков «5 звезд» за «Филателия» и «Ласточка», диплом Гильдии продюсеров России за «Затерянные» Романа Каримова, приз медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий получил Роман Косов за «Правила Филиппа», а приз киностудии «НЭЦКИ» имени Саввы Кулиша — Алексей Романов за «Легенды вечных снегов». Приз президента фестиваля был вручен Роману Каримову за фильм «Затерянные», передает «Радиоточка НСН».

