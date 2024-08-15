В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу»
В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Наибольшее признание получила мелодрама Натальи Назаровой «Филателия», которая была удостоена титула лучшего фильма в игровом конкурсе по версии жюри, возглавляемого Владимиром Коттом. Картина также получила специальное упоминание за выдающийся актерский дуэт Алины Ходжевановой и Максима Стоянова и разделила победу с «Ласточкой» Малики Мухамеджан в рейтинге кинокритиков.
В конкурсе анимационного кино главный приз был вручен фильму Александра Храмцова «Ручей, бегущий в горы». Специальный приз жюри получил «Спать хочется» Игоря Волошина за убедительное изображение всеобщего оцепенения. Особого упоминания жюри удостоились «Дождь-подросток» Марии Савенковой и «Не включайте свет» Алексея Игнатова за их подход к темам одиночества и детства.
В категории игрового кино специальные призы жюри были вручены следующим фильмам: «Наступит лето» Кирилла Султанова за актерский ансамбль завтрашнего дня, «Ровесник» Федора Кудрявцева за лучший дебют, а также фильму «Ласточка» Малики Мухамеджан за уникальный киноязык и поэтическую визуализацию. В неигровом кино призы были вручены «Скворечнику» Екатерины Зиновьевой за лучший дебют и фильмам «Бюро» Пабло Рохаса и «Хранитель форта Красная горка» Елизаветы Берновой за их выдающиеся достижения.
В зрительском голосовании «Выборгский счет» победу одержал фильм Станислава Светлова «Особенности национальной больницы», второе место занял Байбулат Батулла с «Бери да помни», а третье — Роман Косов с «Правила Филиппа».
Также были вручены специальные награды: дипломы победителя рейтинга кинокритиков «5 звезд» за «Филателия» и «Ласточка», диплом Гильдии продюсеров России за «Затерянные» Романа Каримова, приз медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий получил Роман Косов за «Правила Филиппа», а приз киностудии «НЭЦКИ» имени Саввы Кулиша — Алексей Романов за «Легенды вечных снегов». Приз президента фестиваля был вручен Роману Каримову за фильм «Затерянные», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru