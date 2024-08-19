«Много льгот»: Герасимов объяснил рост цен на билеты в театр удорожанием постановок
В Театре на Малой Ордынке в новом сезоне представят две премьеры, при этом не станут поднимать цены на билеты, сказал НСН худрук театра Евгений Герасимов.
При существенных затратах на постановку театры вынуждены поднимать цены на билеты, однако в Театре на Малой Ордынке воздержались от подобной практики, заявил в интервью НСН художественный руководитель Театра Сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов.
Продажи билетов на развлекательные события в первом полугодии 2024 года увеличились на 44,4% относительно уровня прошлого года и составили 10,7 миллиарда рублей, говорится в исследования Яндекс Афиши. Наиболее стремительно дорожает поход в театр – за полугодие средний чек вырос почти на четверть, достигнув 3854 рублей. Герасимов отметил, что, как художественный руководитель театра, он стремится сохранить стоимость билетов доступной.
«Во многих театрах увеличились затраты на саму постановку. К примеру, в Театре Сатиры есть спектакли, на которые было потрачено 40 миллионов рублей. Это очень затратно, потому и подняли цены. Я стремлюсь к тому, чтобы стоимость билетов была доступной для жителей, поэтому в Театре на Малой Ордынке цены не поднимались. Стоит отметить, что во всех театрах много социальных билетов для ветеранов-инвалидов, семей участников спецоперации и других льготных категорий», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, в новом сезоне Театр на Малой Ордынке намерен представить ряд премьер.
«В воскресенье мы выступали в Туле, был полный тысячный зал людей. Планируем удивлять зрителей в будущем сезоне. Сейчас обсуждаем будущую премьеру «Мастер и Маргарита», которая запланирована на 13 сентября. Следующей премьерой станет постановка «В джазе только девушки». Это затратный спектакль, но мы не будем поднимать цены на билеты, как это делают другие», - заверил он.
Ранее Минкультуры РФ сообщило, что численность зрителей собственных мероприятий в российских театрах (спектакли, концерты, творческие вечера и т. д.) в 2023 году впервые превысила допандемийный уровень. За указанный период количество посетителей составило 35,9 миллиона человек, что на 6% больше, чем в 2019 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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