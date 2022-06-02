«До дна далеко!»: Россиянам пообещали изобилие сладостей на фоне санкций
Юрий Кацнельсон сказал в эфире НСН, что сокращение выпуска кондитерки «никак не ощущается», а Дмитрий Потапенко провел параллели с советскими временами и лягушками.
Россияне не заметят сокращения выпуска в стране кондитерских изделий и в магазинах по-прежнему будет много сладостей, заявили эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заверил, что в магазинах «изобилие», а ретейлер Дмитрий Потапенко сравнил российских покупателей с лягушками, которые «варятся крайне медленно».
Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что за первые четыре месяца 2022 года выпуск сладостей в стране снизился на 50 тысяч тонн (3,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, в частности, связано с уменьшением экспорта на 40 тысяч тонн.
«Абсолютно никак не ощущается (сокращение выпуска сладостей – прим. НСН). В магазинах по-прежнему изобилие кондитерских изделий. А сокращается, потому что конкуренция, что очень хорошо», - сказал Юрий Кацнельсон.
Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко объяснил НСН, почему магазинам еще очень далеко «до дна».
«Современный ретейл, в отличие от ретейла советских времен, хорош тем, что ассортиментная матрица среднеарифметического магазина от 3,5 до 7,5 тыс. наименований. Соответственно, исчезновение даже 50-100 наименований фундаментально на клиента не влияет. Да, безусловно, дефицит начинает увеличиваться, но сжатие ассортимента и рост цен будет происходить медленно. Потребитель – как лягушка, которая варится крайне-крайне медленно. При советской власти использовалось не более ста товаров, до этого дна нам еще очень-очень далеко», - сказал Потапенко.
По его мнению, сладости не исчезнут, просто может поменяться их ассортимент.
«Сладости будут перетекать из одного ассортиментного перечня в другой. Когда-то сладостей не было вообще, а сейчас сахара много. Возможно, россияне перейдут от сладостей к хлебобулочным изделиям. Люди приспосабливаются ко всему», - отметил ретейлер.
Потапенко также выразил уверенность, что западные компании не будут рисковать большими рынками ради поставок продукции в Россию.
«В первую очередь, на сокращение производства повлияли логистика, а также отказ работать с Россией в целом по прямым и даже обходным схемам. Ни у кого не должно быть иллюзий, что производители тех или иных товаров или ингредиентов будут нарушать свое же эмбарго в угоду небольшому рынку, чтобы потерять или получить неодобрение потребителей больших рынков», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова говорила НСН, что цены на отечественные сладости будут расти постепенно.
При этом председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказывал «Радиоточке НСН» об ощущениях, что «шоколад, который в этой же упаковке выпускается для России, Казахстана и Украины, менее шоколадный, чем аналогичный товар для Германии, Австрии и Швейцарии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Египет упростил правила въезда для иностранных туристов
- Хакеры заявили об обнаружении доказательств подготовки Украины к нападению на Крым и Донбасс
- Систему распознавания силуэтов внедрят в Подмосковье и ещё двух регионах
- В Госдуме предложили сделать неограниченным число пересдач ЕГЭ в течение года
- Москва выставила на торги более 200 машино-мест в Котловке
- Фотосток Pixabay закрыл доступ для россиян
- СМИ: Ряд участников ПМЭФ попросили засекретить место их работы
- Меркель впервые на людях прокомментировала ситуацию на Украине
- Кладбище Комсомольска-на-Амуре закрыли из-за медведей
- Песков: Киев морозит переговоры с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru