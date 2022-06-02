«До дна далеко!»: Россиянам пообещали изобилие сладостей на фоне санкций

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что за первые четыре месяца 2022 года выпуск сладостей в стране снизился на 50 тысяч тонн (3,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, в частности, связано с уменьшением экспорта на 40 тысяч тонн.

«Абсолютно никак не ощущается (сокращение выпуска сладостей – прим. НСН). В магазинах по-прежнему изобилие кондитерских изделий. А сокращается, потому что конкуренция, что очень хорошо», - сказал Юрий Кацнельсон.

Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко объяснил НСН, почему магазинам еще очень далеко «до дна».

«Современный ретейл, в отличие от ретейла советских времен, хорош тем, что ассортиментная матрица среднеарифметического магазина от 3,5 до 7,5 тыс. наименований. Соответственно, исчезновение даже 50-100 наименований фундаментально на клиента не влияет. Да, безусловно, дефицит начинает увеличиваться, но сжатие ассортимента и рост цен будет происходить медленно. Потребитель – как лягушка, которая варится крайне-крайне медленно. При советской власти использовалось не более ста товаров, до этого дна нам еще очень-очень далеко», - сказал Потапенко.

По его мнению, сладости не исчезнут, просто может поменяться их ассортимент.

«Сладости будут перетекать из одного ассортиментного перечня в другой. Когда-то сладостей не было вообще, а сейчас сахара много. Возможно, россияне перейдут от сладостей к хлебобулочным изделиям. Люди приспосабливаются ко всему», - отметил ретейлер.

Потапенко также выразил уверенность, что западные компании не будут рисковать большими рынками ради поставок продукции в Россию.

«В первую очередь, на сокращение производства повлияли логистика, а также отказ работать с Россией в целом по прямым и даже обходным схемам. Ни у кого не должно быть иллюзий, что производители тех или иных товаров или ингредиентов будут нарушать свое же эмбарго в угоду небольшому рынку, чтобы потерять или получить неодобрение потребителей больших рынков», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».