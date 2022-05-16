Основатель «Теремка» отказался покупать российские рестораны McDonald's
Бизнес в состоянии купить прежде всего те франчайзеры, которые работают с сетью на данный момент, отметил в эфире НСН Михаил Гончаров.
Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что не горит желанием покупать российские рестораны McDonald's после полного ухода сети с российского рынка.
Накануне международная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об уходе из России и начала продажу российского бизнеса. Михаил Гончаров отметил, что если сеть будет работать в России под другой маркой, то продукты для приготовления гамбургеров останутся прежними, однако названия бургеров будут изменены.
«Этот бизнес в состоянии купить прежде всего те франчайзеры, которые сейчас работают с McDonald's. Это будет самая логичная процедура. Возможно, McDonald's будет работать под другой торговой маркой, но технологии, оборудование и продукты, скорее всего, останутся прежними. При этом картошку фри не надо переименовывать, а «Биг Мак», конечно, нужно. Я лично не хотел бы покупать его, так как у нас другой бизнес и достаточно большие задачи, нужно заниматься своим делом», - сказал Гончаров.
У McDonald's в России более 850 ресторанов: большинство - собственные, однако часть заведений развивают по франшизе ООО «Развитие РОСТ» (входит в ресторанный холдинг РОСИНТЕР), ООО «ГиД» и ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания».
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не поверил в возможность возврата «Макдональдса» на российский рынок ни в прежнем формате, ни под новым именем.
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