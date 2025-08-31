«Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что на российских маркетплейсах стремительно растут объемы рекламных размещений китайских брендов. По данным источника, за полугодие их доля выросла более чем вдвое, а инвестиции в рекламу превысили 1 млрд рублей.

Отмечается, что китайские производители занимают в том числе нишу покинувших рынок западных брендов, и их доля будет расти пропорционально увеличению объемов китайской продукции на российском рынке в целом. По словам Кременскова, китайские продавцы хотят «урвать кусок».