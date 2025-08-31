«Временный козырь»: В РФ перечислили преимущества российских продавцов над китайскими на маркетплейсах
Специалист по электронной торговле Алексей Кременсков в эфире НСН заметил, что значительное присутствие на российских маркетплейсах рекламы китайских продавцов — это тревожный звонок для отечественных производителей, поэтому маркетплейсам в РФ следует попытаться сократить импорт китайских товаров.
Российским производителям следует бороться с конкуренцией от китайских продавцов на маркетплейсах в России улучшением качества товаров и предоставлением лояльности клиентам, при этом потребители в основном ориентированы на быструю доставку продукции, в чем китайские продавцы уступают российским, но это «временный козырь». Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что на российских маркетплейсах стремительно растут объемы рекламных размещений китайских брендов. По данным источника, за полугодие их доля выросла более чем вдвое, а инвестиции в рекламу превысили 1 млрд рублей.
Отмечается, что китайские производители занимают в том числе нишу покинувших рынок западных брендов, и их доля будет расти пропорционально увеличению объемов китайской продукции на российском рынке в целом. По словам Кременскова, китайские продавцы хотят «урвать кусок».
«Получается нашим продавцам из-за этого сложнее развиваться. Чем больше бюджет рекламы на маркетплейсе, тем больше трафик, и ставка за определенный показ становится дороже. Китайские продавцы не приходили на российские маркетплейсы раньше, потому что не было такой возможности. Но относительно недавно, примерно полтора года назад, она появилась. Это очень тревожный звоночек для российских производителей на маркетплейсах. Потому что себестоимости производства в России и Китае имеют большую разницу», - отметил он.
Специалист считает, что бороться с конкуренцией от китайских продавцов российские производители смогут путем улучшения качества товаров и предоставления спецпредложений клиентам.
«Китайские продавцы смогут навязать конкуренцию российским брендам за счет низкой стоимости товаров. Все хотят знать, что с этим делать, но пока ответа нет. Только как в любой конкуренции добиваться качества, сроков доставки и делать какую-то лояльность для клиентов. Думаю, что импорт нужно ограничить в каком-то направлении. Все-таки маркетплейсы тоже понимают, когда какой-то товар присутствует в выдаче у отечественных производителей и имеет хорошую конкурентоспособность. Ведь для маркетплейсов тоже важно, чтобы качество товара было достаточно высоким, потому что клиенты будут отзываться о товарах и о площадке и доверят ей больше. Если действительно есть какие-то уникальные товары, которые продавцы или производители из Китая могут нам предоставить, которые в РФ не производят или производят недостаточно, тогда нормально. Но если это встанет в конкуренцию — это неправильно», - уточнил он.
При этом президент ассоциации объяснил, с чем связана разница себестоимости российских и китайских товаров.
«Себестоимость производства в Китае из-за их большого оборота меньше. Объем экспорта какого-либо российского товара меньше, чем экспорт китайского. Например, пластиковые баночки. Китай продает их миллионами по всему миру, а мы экспортируем, дай Бог, тысячу единиц. Соответственно из-за этого растет себестоимость. Когда предприятие производит продукцию в больших масштабах, оно может позволить снизить стоимость», - добавил Кременсков.
Между тем, он подчеркнул, что в России для клиентов маркетплейсов важнейшим пунктом является быстрота доставки, в чем зарубежные продавцы, пока уступают отечественным.
«Наши покупатели уже настолько привыкли к тому, что товары с маркетплейсов можно получить буквально завтра, либо экспресс-доставкой в течение двух часов. Наши потребители в большей степени все-таки ориентированы на скорость доставки, в чем китайские продавцы уступают. Они в большей степени торгуют по модели, когда они доставляют товар в течение месяца. Они не размещают товары на российских складах, даже если и размещают, то пока только единицы, по сравнению с российскими продавцами. Поэтому главное преимущество сейчас пока — в логистике, в скорости доставки товара до конечного потребителя. Но это временный козырь, потому что продавцы из Китая могут организовать хранение товаров на наших складах», - заключил собеседник НСН.
