В АКИТ ждут закрытия 90% ПВЗ в случае их запрета в жилых домах
Требования по работе дарксторов должны появиться уже в этом году, сказал НСН Артем Соколов.
В случае запрета открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов порядка 90% ПВЗ просто закроются, сказал в эфире НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Сенатор Олег Голов ранее предложил запретить открывать склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), а также пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов. По его словам, деятельность дарксторов законодательно не определена. При этом в такие пункты часто приезжают грузовики, что создает загазованность, мешает пешеходам и автомобилистам, а режим тишины из-за выгрузки по ночам нарушается. Соколов отметил, что в случае такого запрета большая часть ПВЗ будет вынуждена закрыться.
«Если такое решение будет принято, то около 90% пунктов выдачи заказов придется закрыть, потому что смысл их расположения состоит именно в том, чтобы жителям жилых кварталов было удобнее до них добираться. Именно поэтому в жилых домах они и находятся. Я понимаю, чем могло быть вызвано такое беспокойство. Любой пункт выдачи заказов предполагает, что сначала туда эти заказы каким-то образом привозят, а потом их люди уже оттуда забирают. Ответ на этот вопрос лежит не в плоскости запрета размещения пунктов выдачи заказов на первых этажах, а в плоскости регламентации правил подвозки туда этих заказов. Нужно проверить правила доставки этих заказов до ПВЗ», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в этом году уже должны быть утверждены требования по работе дарксторов.
«Сами по себе ПВЗ сейчас впервые появились в законе о платформенной экономике как юридическая сущность. Главная суть определения ПВЗ состоит в их отличии от торговых объектов. В ПВЗ отсутствует ассортимент. Если мы говорим про дарксторы, то коллеги из Роскачества сейчас разрабатывают требования по их работе. Думаю, в этом году они уже появятся», - заключил эксперт.
Ранее в Wildberries раскритиковали идею запретить ПВЗ в жилых домах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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