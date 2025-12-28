Лавров заявил, что нацстратегия США не противоречит диалогу с Россией
Россия готова к диалогу с США, но оценивать будет по конкретным действиям Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Так он прокомментировал новую американскую Стратегию национальной безопасности. Несмотря на то, что некоторые положения документа, по словам дипломата, теоретически не исключают развития отношений, окончательные выводы Москва сделает только после анализа реальных шагов администрации США на мировой арене.
Стратегия предполагает отказ от единоличной ответственности за миропорядок, заявляет о стремлении к стратегической стабильности с Россией и констатирует сохраняющиеся разногласия с Европой.
Новая стратегия поддерживает основные тезисы исторического выступления президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил, что нацстратегия США не противоречит диалогу с Россией
- СМИ: Удары возмездия по Украине повергли в шок НАТО
- Путин: Россию не интересует добровольный вывод войск ВСУ
- «Газпром»: Из хранилищ Европы на Рождество произошел рекордный отбор газа
- Путин отметил хорошие темпы наступления войск РФ
- Новый фильм Пьера Ришара покажут в России
- Минобороны: Над российскими регионами сбили 83 беспилотника
- Бастрыкин затребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на одной из строек Москвы
- Лоза назвал телепроект «Давай поженимся!» пошлой чепухой
- Путину доложили об освобождении Гуляйполя и Димитрова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru