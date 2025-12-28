Лавров заявил, что нацстратегия США не противоречит диалогу с Россией

Россия готова к диалогу с США, но оценивать будет по конкретным действиям Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Песков: В стратегии нацбезопасности США есть формулировки о диалоге с РФ

Так он прокомментировал новую американскую Стратегию национальной безопасности. Несмотря на то, что некоторые положения документа, по словам дипломата, теоретически не исключают развития отношений, окончательные выводы Москва сделает только после анализа реальных шагов администрации США на мировой арене.

Стратегия предполагает отказ от единоличной ответственности за миропорядок, заявляет о стремлении к стратегической стабильности с Россией и констатирует сохраняющиеся разногласия с Европой.

Новая стратегия поддерживает основные тезисы исторического выступления президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СШАМид РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры