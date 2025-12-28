Лавров заявил, что нацстратегия США не противоречит диалогу с Россией

Так он прокомментировал новую американскую Стратегию национальной безопасности. Несмотря на то, что некоторые положения документа, по словам дипломата, теоретически не исключают развития отношений, окончательные выводы Москва сделает только после анализа реальных шагов администрации США на мировой арене.

Стратегия предполагает отказ от единоличной ответственности за миропорядок, заявляет о стремлении к стратегической стабильности с Россией и констатирует сохраняющиеся разногласия с Европой.

Новая стратегия поддерживает основные тезисы исторического выступления президента РФ Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

