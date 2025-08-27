Продавцы потребовали у маркетплейсов ввести ограничение скидок

Так, по словам президента Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли Андрея Пасынкова, «на текущий момент маркетплейс сам решает, кому и сколько дать преференций, что является манипулированием рынка и поддержкой неравных условий между продавцами».



«Тем самым, не продавец определяет, как и за сколько продавать свой товар, а маркетплейс своими скидками формирует цену продажи товара. И у продавца нет возможности спрогнозировать ни свой доход, ни объем продаж», — подтвердил он.



Директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров предложил ограничить размер скидок на товары зарубежного производства. По его мнению, это позволит стимулировать спрос на отечественную продукцию.

