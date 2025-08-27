Продавцы потребовали у маркетплейсов ввести ограничение скидок
На маркетплейсах следует ограничить размер скидок на товары. С таким предложением выступили эксперты на пресс-конференции «Цифровые платформы и предприниматели – что осталось вне регулирования?».
Так, по словам президента Ассоциации поддержки и развития интернет-торговли Андрея Пасынкова, «на текущий момент маркетплейс сам решает, кому и сколько дать преференций, что является манипулированием рынка и поддержкой неравных условий между продавцами».
«Тем самым, не продавец определяет, как и за сколько продавать свой товар, а маркетплейс своими скидками формирует цену продажи товара. И у продавца нет возможности спрогнозировать ни свой доход, ни объем продаж», — подтвердил он.
Директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров предложил ограничить размер скидок на товары зарубежного производства. По его мнению, это позволит стимулировать спрос на отечественную продукцию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В совете альпинистов заявили о невозможности спасения Наговициной
- «Тешили себя иллюзиями»: Почему президент Азербайджана почувствовал безнаказанность
- Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновят 28 августа
- Техноблогер Wylsacom раскрыл, сколько будет стоить iPhone 17
- В РПЦ ответили Останиной на возмущение «женщинами без голов»
- В Германии предъявили обвинение хакеру за атаку на «Роснефть»
- Обнаружен первый компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта
- Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина
- «Хлопнул раз - и лежит!»: В профсоюзе призвали вооружить полицейских электрошокерами
- В Германии не поверили в трехкратное увеличение численности армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru