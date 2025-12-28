«Газпром»: Из хранилищ Европы на Рождество произошел рекордный отбор газа

Несмотря на праздничные дни, объемы отбора достигли исторического максимума для этого периода. Одновременно с этим уровень запасов в хранилищах Германии и Нидерландов значительно снизился, составив 59,8% и 52,5% соответственно.

До этого компания предупредила о критическом истощении единственного хранилища в странах Балтии, отметив, что низкие запасы могут создать риски для стабильного газоснабжения потребителей зимой.

Ранее ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ, ЕС установил сроки поэтапного запрета импорта российского СПГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

