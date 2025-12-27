Новый фильм Пьера Ришара покажут в России

Картина под названием «Человек, который видел медведя, который видел человека» является новым проектом французского кинолегенды.

Пьер Ришар выступил в этом фильме в трёх амплуа: как режиссёр, сценарист и исполнитель главной роли. Мировая премьера ленты прошла в 2025 году на 78-м Каннском кинофестивале.

Ранее стало известно, что показы балета Петра Чайковского «Щелкунчик» пройдут в преддверии Нового года в кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

