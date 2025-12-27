Минобороны: Над российскими регионами сбили 83 беспилотника

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что средства ПВО сбили 48 БПЛА над Брянской областью, еще 23 - над Московским регионом, в том числе 18 БПЛА, летевших на Москву.

Еще девять беспилотников сбили над территорией Калужской области. По одному - над Курской, Рязанской и Смоленской областями.

Ранее в МО РФ сообщили, что минувшей ночью 27 декабря российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

