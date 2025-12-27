Бастрыкин затребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на одной из строек Москвы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчёт о расследовании убийства рабочего на московской стройке.

В Самарской области нашли четырех пропавших детей

Инцидент, по данным соцсетей, произошёл из-за спора о зарплате — в конфликте использовали колюще-режущее оружие, один человек погиб.

Доклад должен представить руководитель московского ГСУ СК Дмитрий Беляев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате взрыва в Химках погиб 12-летний подросток.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:МоскваУбийстваСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры