Бастрыкин затребовал доклад об убийстве из-за зарплаты на одной из строек Москвы
27 декабря 202521:16
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчёт о расследовании убийства рабочего на московской стройке.
Инцидент, по данным соцсетей, произошёл из-за спора о зарплате — в конфликте использовали колюще-режущее оружие, один человек погиб.
Доклад должен представить руководитель московского ГСУ СК Дмитрий Беляев. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате взрыва в Химках погиб 12-летний подросток.
