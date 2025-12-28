В Госдуме заявили, что россиян ждет больше года без шестидневок

Для работающих россиян 2026 год обещает быть комфортным с точки зрения графика, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, шестидневные рабочие недели вводить не планируется. Соотношение труда и отдыха будет благоприятным — 247 дней рабочих против 118 выходных и праздничных.

При этом в 2027 году, чтобы компенсировать длинные ноябрьские праздники (4-7 ноября), одна суббота, 13 ноября, с большой вероятностью станет рабочей. Точная информация появится в официальном календаре в конце 2026 года, отметила парламентарий.

Ранее психолог призвала уменьшить информационный шум на шестидневной рабочей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

