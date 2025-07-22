Дело не в одежде: На маркетплейсах снизились продажи бытовой техники

Рост ключевой ставки привел к тому, что россияне реже оформляют потребительский кредит для покупок на маркетплейсах, рассказал НСН Алексей Кременсков.

Повышение ставки потребительского кредита привело к тому, что россияне стали реже покупать бытовую технику на маркетплейсах, однако в целом значительного снижения продаж не наблюдается, рассказал в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

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В первом полугодии 2025 года посещаемость магазинов одежды и обуви сократилась на 6–9% относительно аналогичных показателей 2024 года, отмечает «Коммерсант». По данным издания, количество покупок понизилось на 7%, обороты профильных ретейлеров потеряли 15–20%. Уточняется, что к тенденции привело стремление россиян снизить расходы, также рост конкуренции fashion-сетей и климатические изменения, нарушившие сезонность спроса. Кременсков заявил, что маркетплейсы не ощутили заметного падения продаж.

«Часть товаров продается на маркетплейсах в кредит, к примеру, электроника и бытовая техника. Сейчас не очень выгодно брать потребительский кредит и покупать товары на маркетплейсе, процентная ставка высокая и потребительские кредиты дорогие. С этим связано снижение продаж. Однако у нас нет внутренней аналитики каждого маркетплейса по оборотам на текущий момент, жалоб о резком снижении продаж не поступает. Ничего критического я пока не наблюдаю», - пояснил он.

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Как добавил собеседник НСН, спрос на маркетплейсах во многом зависит от сезона, однако общего падения продаж не наблюдается.

«Есть определенные сезоны. Понятно, что летом зимняя одежда и обувь не используется, поэтому обороты падают. Когда в Центральной части России наблюдается определенный спад по продажам, есть рост на территории Южных регионов. К сентябрю пойдет рост канцелярии и товаров для школы, затем межсезонье, пойдет рост, - отметил он.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что за последние несколько лет маркетплейсы «перетянули» 50% посетителей торговых центров. По его словам, сегодня ТЦ притягивают посетителей больше ресторанами и развлечениями.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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