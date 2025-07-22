В первом полугодии 2025 года посещаемость магазинов одежды и обуви сократилась на 6–9% относительно аналогичных показателей 2024 года, отмечает «Коммерсант». По данным издания, количество покупок понизилось на 7%, обороты профильных ретейлеров потеряли 15–20%. Уточняется, что к тенденции привело стремление россиян снизить расходы, также рост конкуренции fashion-сетей и климатические изменения, нарушившие сезонность спроса. Кременсков заявил, что маркетплейсы не ощутили заметного падения продаж.

«Часть товаров продается на маркетплейсах в кредит, к примеру, электроника и бытовая техника. Сейчас не очень выгодно брать потребительский кредит и покупать товары на маркетплейсе, процентная ставка высокая и потребительские кредиты дорогие. С этим связано снижение продаж. Однако у нас нет внутренней аналитики каждого маркетплейса по оборотам на текущий момент, жалоб о резком снижении продаж не поступает. Ничего критического я пока не наблюдаю», - пояснил он.