Путин отметил хорошие темпы наступления войск РФ

На совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск президенту России Владимиру Путину был представлен доклад об обстановке в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Опубликована видеозапись доклада Герасимова Путину о взятии Северска в ДНР

В своем выступлении глава государства отметил оперативные успехи группировки «Восток», чье наступление, по его словам, осуществляется высокими темпами и ведет к освобождению районов Запорожской области.

В Кремле заявили, что Путину доложено об освобождении Димитрова в ДНР и города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
