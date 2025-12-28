СМИ: Удары возмездия по Украине повергли в шок НАТО

Массированные удары российской авиации и гиперзвуковых ракет «Кинжал» по украинским объектам резко обострили обстановку на восточном фланге НАТО, сообщает Politico.

Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины

Издание описывает реакцию союзников как «шоковую», отметив, что это произошло в преддверии важных переговоров лидеров Украины и США. В ответ на воздушную активность Польша подняла в воздух свои военные самолёты.

27 декабря российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаРоссияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры