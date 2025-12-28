С 1 февраля изменятся правила получения семейной ипотеки
Систему льготного кредитования для семей ждут серьёзные изменения, сообщает РИА Новости.
Как заявила член комитета Госдумы Екатерина Стенякина, с 1 февраля 2026 года программа «Семейная ипотека» станет строже: семья сможет получить только один льготный кредит, а оба супруга будут обязаны выступить созаёмщиками.
Цель этих мер — сделать господдержку более адресной и справедливой. Изменения призваны пресечь практику использования льготных кредитов для инвестиционных целей.
Ранее в Госдуме предложили списывать ипотеку за каждого рожденного ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
