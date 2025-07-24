Есть «грешки»: Кто виноват в массовых возвратах товаров на маркетплейсах
Если потребителя заставить оплачивать обратную логистику, хранилища, тогда он будет более разумно подходить к покупке товаров, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
В возвратах купленных товаров бывают виноваты сами продавцы, но иногда виноваты и покупатели, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Маркетплейсы столкнулись с проблемами из-за растущего объема возвратов одежды и обуви. В среднем доля возвратов составляет 15-45%: у Lamoda – до 35%, у Wildberries, Ozon и других крупных маркетплейсов – до 30-45%, пишет «Коммерсант». Почти половина возвратов происходит из-за ошибочности размеров, вторая причина – несоответствие товара ожиданиям покупателя, третий по распространенности повод – дефекты. Продавец или онлайн-площадка за каждую возвращенную вещь может потратить на компенсацию логистических издержек от 300 до 1,5 тысяч рублей, причем порой сам товар стоит дешевле. Кременсков рассказал, что существуют приемы, снижающие число возвратов.
«За возврат товаров надлежащего качества и за логистику несет ответственность продавец. Очень часто бывает, что не до конца изучены размеры партии, товары приходят с разными размерами. Есть грешки, как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. Можно все размеры указывать ещё и в сантиметрах, уточняя детали. Такой приём успешно уже реализован у некоторых продавцов. У них объем возвратов товаров сокращается. Еще одна частая причина возвратов - несовпадение оттенка, цвета и так далее. В этом случае речь идет больше о предметах декора и интерьера. Например, взяли подсвечники, а они оказались не светло-желтого, а темно-желтого цвета, что испортило композицию», - рассказал эксперт.
По его словам, в ряде случаев покупатели не считают нужным подробно изучить карточку товара, а в других продавца подводит сам производитель.
«В целом потребителя следует научить приобретать товары осмысленно, а не просто накидать корзину, а потом вернуть, что не подошло. Многие покупатели не считают нужным тратить своё время на подробное изучение карточки товара, на описание цвета, размера и всех деталей. Если бы потребителей заставить оплачивать обратную логистику, хранилища, тогда бы он более разумно подходил к покупке. Проблема маркетплейсов заключается и в том, что есть товар, но слишком мало информации для его описания. Нередко бывает, что производитель сокращает расход материала с целью экономии, тогда его товары перестают соответствовать ранее установленным размерам. После этого вся одежда этого производителя возвращается потребителем обратно, а большие убытки несёт продавец», - добавил Кременсков.
Ранее маркетплейсы обвинили в обесценивающих скидках и формировании шопоголизма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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