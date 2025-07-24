По его словам, в ряде случаев покупатели не считают нужным подробно изучить карточку товара, а в других продавца подводит сам производитель.

«В целом потребителя следует научить приобретать товары осмысленно, а не просто накидать корзину, а потом вернуть, что не подошло. Многие покупатели не считают нужным тратить своё время на подробное изучение карточки товара, на описание цвета, размера и всех деталей. Если бы потребителей заставить оплачивать обратную логистику, хранилища, тогда бы он более разумно подходил к покупке. Проблема маркетплейсов заключается и в том, что есть товар, но слишком мало информации для его описания. Нередко бывает, что производитель сокращает расход материала с целью экономии, тогда его товары перестают соответствовать ранее установленным размерам. После этого вся одежда этого производителя возвращается потребителем обратно, а большие убытки несёт продавец», - добавил Кременсков.

Ранее маркетплейсы обвинили в обесценивающих скидках и формировании шопоголизма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

