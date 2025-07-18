«Бесконечная полка»: В Госдуме призвали бороться с монополией маркетплейсов
Маркетплейсы сегодня действуют как монополии и разоряют конкурентов, заявил в пресс-центре НСН Андрей Свинцов.
Традиционные торговые площадки теряют свою выручку и покупателей, а на их места приходят онлайн-порталы, которые затягивают пользователей в свои сети всеми способами, государство должно вмешаться в ситуацию, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Впервые с 2019 года просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам превысила отметку в 1,5 трлн рублей. Банки фиксируют рекордное ухудшение платежной дисциплины, особенно в сегменте кредитных карт, где число задержек платежей выросло почти в два раза. Некоторые эксперты связывают это с шопоголизмом и популярностью маркетплейсов, которая стремительно растет. Например, оборот Wildberries в 2024 году увеличился на 60%, превысив 4 трлн рублей. Другая популярная площадка, Ozon, также в прошлом году нарастила оборот на 64%, до 2,9 трлн рублей.
Депутат предположил, что в будущем онлайн-торговля должна столкнуться с серьезным регулированием со стороны антимонопольных служб.
«Маркетплейсы уловили тенденцию, что люди проводят на их ресурсах даже больше времени, чем в социальных сетях, и стали предлагать все более широкий спектр услуг. У них уже есть банки, я уверен, что мы увидим отдельных мобильных операторов, такси. Сейчас мы понимаем, что это не просто магазины уже. Когда они добавляют к своим классическим услугам новые функции, то государство должно внимательно за ними следить. Сегодня у маркетплейсов четко прослеживаются контуры монополий, а значит они должны регулироваться в соответствии с антимонопольным законодательством. Сегодня эти платформы обошли по объемам продаж классический ретейл, они продают больше, а магазины и шоурумы, обычные предприниматели разоряются. С другой стороны, появляются новые продавцы, так называемая, бесконечная полка, но нам выдают только определенную картинку, мы ничего не сможем выбрать, если целиком перейдем в онлайн, мы будем получать только определенный список товаров», — заключил он.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что товары на маркетплейсах могут быть в несколько раз дешевле из-за нарушения платформами законодательства.
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