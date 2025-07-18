Традиционные торговые площадки теряют свою выручку и покупателей, а на их места приходят онлайн-порталы, которые затягивают пользователей в свои сети всеми способами, государство должно вмешаться в ситуацию, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

Впервые с 2019 года просроченная задолженность россиян по потребительским кредитам превысила отметку в 1,5 трлн рублей. Банки фиксируют рекордное ухудшение платежной дисциплины, особенно в сегменте кредитных карт, где число задержек платежей выросло почти в два раза. Некоторые эксперты связывают это с шопоголизмом и популярностью маркетплейсов, которая стремительно растет. Например, оборот Wildberries в 2024 году увеличился на 60%, превысив 4 трлн рублей. Другая популярная площадка, Ozon, также в прошлом году нарастила оборот на 64%, до 2,9 трлн рублей.

Депутат предположил, что в будущем онлайн-торговля должна столкнуться с серьезным регулированием со стороны антимонопольных служб.