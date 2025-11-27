Конфликт между крупнейшими банками РФ и маркетплейсами из-за программы лояльности не унимается. Так, глава Сбербанка Герман Греф снова сделал свежее заявление – он призвал сделать равными условия конкуренции между банками на маркетплейсах. По его мнению, скидочные предложения онлайн-площадок только по карте банка маркетплейса - это «торговое рабство». Об этом он рассказал в беседе с журналистами в кулуарах Domclick Digital Forum, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что совершенно не против скидок, однако это «нечестно», когда клиент не может получить скидку, если он не завел карту в том или ином банке. По мнению банкира, это не рыночная конкуренция.

Помимо прочего Греф заявил, что на маркетплейсах колоссальные комиссии для продавцов, что он также не одобряет.

«Единственное, что можно сделать, - это выровнять условия конкуренции», - подытожил Греф.