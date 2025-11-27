«Торговое рабство!»: Банки не сдаются в борьбе со скидками на маркетплейсах
Герман Греф снова нападает на маркетплейсы: он назвал "торговым рабством" скидки при оплате по их банкам и упрекнул онлайн-площадки в крупных комиссиях для продавцов.
Конфликт между крупнейшими банками РФ и маркетплейсами из-за программы лояльности не унимается. Так, глава Сбербанка Герман Греф снова сделал свежее заявление – он призвал сделать равными условия конкуренции между банками на маркетплейсах. По его мнению, скидочные предложения онлайн-площадок только по карте банка маркетплейса - это «торговое рабство». Об этом он рассказал в беседе с журналистами в кулуарах Domclick Digital Forum, передает ТАСС.
При этом он подчеркнул, что совершенно не против скидок, однако это «нечестно», когда клиент не может получить скидку, если он не завел карту в том или ином банке. По мнению банкира, это не рыночная конкуренция.
Помимо прочего Греф заявил, что на маркетплейсах колоссальные комиссии для продавцов, что он также не одобряет.
«Единственное, что можно сделать, - это выровнять условия конкуренции», - подытожил Греф.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В середине ноября Греф упрекнул маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей налогов в бюджет из-за своих скидок и назвал их схему «работой в убыток за счёт государства». Позднее он, конечно, уточнил, что речь идет о «потенциальных рисках», а не о реальных цифрах. После этого к главе Сбербанка присоединились и другие коллеги – глава ВТБ Андрей Костин, глава «Альфа-банка» Владимир Верхошинский, глава «Т-банка» Станислав Близнюк и руководитель «Совкомбанка» Сергей Хотимский. Они объединились и написали письма в ЦБ, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента на имя Максима Орешкина, предложив обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также попросили запретить онлайн-площадкам прямые скидки, акции и бонусы. Они аргументировали это тем, что подобные меры не вызовут подорожания товаров, однако выровняют условия и помогут уйти от «ценовой гонки на истощение».
Позднее выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая согласилась с Грефом и посчитала, что регулятор должен вмешаться в ситуацию. На форуме «Фокус на клиента» она напомнила, что в некоторых странах подобным онлайн-платформам запрещено иметь свои финансовые организации, в связи с чем есть необходимость запретить некоторые «нечестные» практики маркетплейсов.
«Я думаю, что нам точно нужно будет сейчас конкретизировать некоторые правила недискриминационного доступа на маркетплейсы, потому что сам принцип, он уже в законе платформенной экономики есть, но надо начать как раз с запретов некоторых таких практик, которые явно нарушают эту конкурентную среду», — говорила она.
На заседании Госдумы по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы Набиуллина объясняла, что банки, продающие свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы дают скидки при оплате товара их банками, что является нечестным.
Таким образом позднее глава ЦБ направила в Минэкономразвития соответствующую инициативу, согласно которой было бы справедливо, если бы покупатель смог получать скидки и бонусы не только по карте банка платформы, но и по картам других банков.
ЧТО ОТВЕТИЛИ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
В Wildberries в ответ заявили, что банки пытаются цинично уничтожить конкурентов, потому что сами развивают свою маркетплейсы.
«С таким же успехом можно предложить обязать все магазины «Пятерочки» давать скидку на колбасу 5% по карте «Ленты». Или же — обязать Сбер давать сниженную ставку по ипотеке не только его зарплатным клиентам, но и зарплатным клиентам других банков, а также покупателям Wildberries», - отбивала атаку пресс-служба WB.
Новым витком публичного конфликта стало открытое письмо главы Wildberries Татьяны Ким, которое опубликовал «Коммерсант». Оно было адресовано ЦБ, правительству, Совфеду и Госдуме. В нем Ким в первую очередь подчеркнула, что ни о какой нечестной конкуренции речи не идет, так как ресурсы крупных банков «в 24 раза больше» по сравнению с маркетплейсами, что делает более уязвимой как раз последнюю сторону.
Более того, она отметила, что банки сами могли бы давать клиенту кешбэк за покупки на маркетплейсах, но не делают этого. Это она объяснила нежеланием с их стороны усиливать конкуренцию, так как у многих банков сегодня уже есть мини-маркетплейсы внутри приложений.
Ким предупредила и о росте цен, который ждет россиян, если банки добьются своего. Помимо прочего, глава Wildberries отметила, что нет никаких гарантий, что банки впоследствии будут также делать гражданам скидки после запрета таковых по картам маркетплейсов.
К тому же в Wildberries отмечали, что рост цен на товары может составить 15-20% после запрета программы лояльности, а Ozon считают, что предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей, писали «Ведомости».
ПОКУПАТЕЛИ НЕ СОГЛАСНЫ
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин вообще заявил, что банки «потеряли берега» и их предложения только приведут к росту инфляции.
«Госдума должна отвергнуть эту инициативу. Во-первых, это злостное ограничение конкуренции со стороны конкурирующих структур. Потому что программа лояльности — это нормальный элемент конкурентной борьбы. Более того, скидка не является принудительной для продавца. А позиция банков — это внерыночная агрессия, которая обернется ростом цен. Люди потеряли берега и думают, что Россия — их ресепшн. Очень забавно, что Центробанк, который на каждом углу кричит о том, что уничтожает российскую экономику ради борьбы с инфляцией, на самом деле требует ее повышения и ускорения», — подчеркнул он в беседе с НСН.
А вот глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что банки не покушаются на скидки. Об этом он заявил НСН.
«Банки говорят о том, что скидка должна быть, но она не должна зависеть от того, какой картой платишь. Это главная причина спора. Весь вопрос в том, за счет чего маркетплейсы финансируют эту скидку. Если это финансирует дочерний банк, в этом нет ничего такого, а если это делает материнская компания, демпингует на рынке, это недобросовестная практика… Я думаю, что банкам и маркетплейсам надо подписать меморандум, договориться самим, а не ждать от ФАС оборотных штрафов», - считает он.
Обычные граждане не согласны с инициативой запретить программы лояльности на маркетплейсах. Так, почти две трети онлайн-покупателей (64%) не поддержали предложение крупнейших банков, следует из результатов телефонного опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1,2 тысячи респондентов. К тому же 79% опрошенных онлайн-покупателей опасается роста цен после исчезновения скидок.
