Скидки на маркетплейсах должны быть, но они не должны зависеть от того, какой картой оплачивает покупатель, так как в таком случае возникает вопрос, за счет чего платформы финансируют эти скидки, заявил НСН глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Банки направили председателю Госдумы письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Wildberries и Ozon предупреждают, что потенциальный рост цен составит 15-20%. Основательница WB Татьяна Ким считает, что банки пытаются «цинично уничтожить конкурентов», пишет «Коммерсант». Гартунг назвал претензии банков обоснованными.