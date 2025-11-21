Скидки останутся: Депутат Гартунг поддержал банки в споре с маркетплейсами
Если банки и маркетплейсы не договорятся о скидках, платформы будут получать оборотные штрафы от ФАС, заявил НСН Валерий Гартунг.
Скидки на маркетплейсах должны быть, но они не должны зависеть от того, какой картой оплачивает покупатель, так как в таком случае возникает вопрос, за счет чего платформы финансируют эти скидки, заявил НСН глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Банки направили председателю Госдумы письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Wildberries и Ozon предупреждают, что потенциальный рост цен составит 15-20%. Основательница WB Татьяна Ким считает, что банки пытаются «цинично уничтожить конкурентов», пишет «Коммерсант». Гартунг назвал претензии банков обоснованными.
«Когда финансируешь скидки в одном бизнесе за счет другого, это недобросовестная конкуренция. Банки тоже этим грешат часто, но ФАС постоянно их поправляет. Например, банки пытались навязать страховки при выдаче кредитов, им сказали, что не надо. Сейчас маркетплейсы пытаются делать по факту то же самое. Речь не идет о запрете скидок, скидки запрещать нельзя. Банки говорят о том, что скидка должна быть, но она не должна зависеть от того, какой картой платишь. Это главная причина спора. Весь вопрос в том, за счет чего маркетплейсы финансируют эту скидку. Если это финансирует дочерний банк, в этом нет ничего такого, а если это делает материнская компания, демпингует на рынке, это недобросовестная практика. Пока мы ждем рассмотрения этой ситуации ФАС. Я думаю, что банкам и маркетплейсам надо подписать меморандум, договориться самим, а не ждать от ФАС оборотных штрафов», - рассказал он.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина обвинила маркетплейсы в нечестной конкуренции из-за практики продвижения их собственных финансовых продуктов при оплате товаров, передает «Радиоточка НСН».
