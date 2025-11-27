В Гонконге из-за пожара в ЖК погибли 44 человека
Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тай-По в Гонконге, есть жертвы. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
На территории ЖК расположены девять зданий, в которых живут около 4 тысяч человек. В настоящее время в комплексе проводится реновация. Накануне в 14.52 (09.52 мск) в первом здании ЖК разгорелся пожар, известно, что он начался с бамбуковых строительных лесов, возведенных вокруг строений. Позднее огонь распространился на другие сооружения и в результате охватил восемь зданий Wang Fuk Court.
При пожаре погибли 44 человека, еще 279 числятся пропавшими без вести.
В связи с ЧП полиция Гонконга арестовала трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве.
Ранее в Солнечногорске Московской области загорелось двухэтажное здание с рестораном и школой плавания, площадь пожара составила около 750 квадратных метров. Никто не пострадал, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотников
- В ДНР ликвидируют или законсервируют часть угольных шахт
- США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
- В Севастополе задержан мужчина, планировавший подорвать памятник ВМФ
- «Торговое рабство!»: Банки не сдаются в борьбе со скидками на маркетплейсах
- В Гонконге из-за пожара в ЖК погибли 44 человека
- Песков: Путин встретится с СПЧ до конца года
- Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в Вашингтоне актом террора
- В Китае поезд сбил строителей на путях, 11 человек погибли
- МВФ и Киев предварительно договорились о финансировании на $8,2 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru