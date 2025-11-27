В Гонконге из-за пожара в ЖК погибли 44 человека

Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тай-По в Гонконге, есть жертвы. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

На территории ЖК расположены девять зданий, в которых живут около 4 тысяч человек. В настоящее время в комплексе проводится реновация. Накануне в 14.52 (09.52 мск) в первом здании ЖК разгорелся пожар, известно, что он начался с бамбуковых строительных лесов, возведенных вокруг строений. Позднее огонь распространился на другие сооружения и в результате охватил восемь зданий Wang Fuk Court.

При пожаре погибли 44 человека, еще 279 числятся пропавшими без вести.

В связи с ЧП полиция Гонконга арестовала трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве.

Ранее в Солнечногорске Московской области загорелось двухэтажное здание с рестораном и школой плавания, площадь пожара составила около 750 квадратных метров. Никто не пострадал, пишет Ura.ru.

