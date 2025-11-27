В Севастополе задержан мужчина, планировавший подорвать памятник ВМФ

Жителя Севастополя арестовали за подготовку подрыва памятника в честь 300-летия российского флота и сбор информации о российских военных объектах. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Правоохранители задержали 57-летнего севастопольца - уроженца Винницкой области Украины и сторонника украинской националистической идеологии. Мужчина собирал данные о военных объектах Минобороны РФ и последствиях атак ВСУ в регионе для размещения на проукраинских ресурсах.

По данным ФСБ, злоумышленник планировал подрыв самодельного взрывного устройства у памятного знака в честь 300-летия флота в Севастополе. Мужчина изучил инструкцию по изготовлению бомбы, приобрел компоненты и собрал радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия.

Против севастопольца возбудили уголовное дело о незаконном хранении взрывных устройств и приготовлении к совершению теракта. Мужчина заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала россиянина, который по заданию украинской Службы безопасности собирал данные о системах противовоздушной обороны в Подмосковье. Суд приговорил злоумышленника к 24 годам заключения, напоминает Ura.ru.

