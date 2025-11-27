В ДНР ликвидируют или законсервируют часть угольных шахт
Часть угольных шахт в Донецкой Народной Республике будут ликвидированы или законсервированы. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Он обратил внимание на непростой период для развития шахт и необходимость модернизации отрасли в контексте технического переоснащения. По словам Пушилина, часть шахт находятся в процессе реструктуризации, часть выработанных объектов — в процессе ликвидации.
«Конечно же, ликвидационные мероприятия должны быть четко проведены. Еще часть шахт, на которых вроде бы есть еще определенные запасы угля, но добывать сложно и дорого — нет экономической целесообразности. Поэтому они подлежат консервации», — рассказал глава ДНР.
В то же время Пушилин допустил, что ситуация может измениться, так как меняется конъюнктура на рынке угля. Кроме того, некоторые шахты требуют дополнительных мер поддержки и готовы «выйти на уверенный плюс» в краткосрочной перспективе. По каждому предприятию ведется индивидуальная работа, вопросы прорабатываются с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что в ДНР принимают меры по преодолению водного кризиса, так, рассматривается возможность строительства новой ветки водовода из реки Дон, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотников
- В ДНР ликвидируют или законсервируют часть угольных шахт
- США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
- В Севастополе задержан мужчина, планировавший подорвать памятник ВМФ
- «Торговое рабство!»: Банки не сдаются в борьбе со скидками на маркетплейсах
- В Гонконге из-за пожара в ЖК погибли 44 человека
- Песков: Путин встретится с СПЧ до конца года
- Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в Вашингтоне актом террора
- В Китае поезд сбил строителей на путях, 11 человек погибли
- МВФ и Киев предварительно договорились о финансировании на $8,2 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru