В ДНР ликвидируют или законсервируют часть угольных шахт

Часть угольных шахт в Донецкой Народной Республике будут ликвидированы или законсервированы. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Он обратил внимание на непростой период для развития шахт и необходимость модернизации отрасли в контексте технического переоснащения. По словам Пушилина, часть шахт находятся в процессе реструктуризации, часть выработанных объектов — в процессе ликвидации.

«Конечно же, ликвидационные мероприятия должны быть четко проведены. Еще часть шахт, на которых вроде бы есть еще определенные запасы угля, но добывать сложно и дорого — нет экономической целесообразности. Поэтому они подлежат консервации», — рассказал глава ДНР.

В то же время Пушилин допустил, что ситуация может измениться, так как меняется конъюнктура на рынке угля. Кроме того, некоторые шахты требуют дополнительных мер поддержки и готовы «выйти на уверенный плюс» в краткосрочной перспективе. По каждому предприятию ведется индивидуальная работа, вопросы прорабатываются с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что в ДНР принимают меры по преодолению водного кризиса, так, рассматривается возможность строительства новой ветки водовода из реки Дон, пишет Ura.ru.

