Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в Вашингтоне актом террора
Стрельба произошла в Вашингтоне неподалеку от Белого дома, было совершено нападение на офицеров Национальной гвардии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Глава государства назвал ЧП «проявлением зла, ненависти и терроризма».
«Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности», - заявил Трамп в своем обращении.
В результате ЧП пострадали два бойца нацгвардии. Нападавшего задержали. По словам Трампа, злоумышленник прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года. Президент указал, что иностранец заплатит самую суровую цену за свои действия.
«Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко», - подчеркнул глава Белого дома.
Ранее в Перми мужчина открыл стрельбу в кафе в ходе конфликта, одного пострадавшего госпитализировали, пишет Ura.ru.
