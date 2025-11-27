Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в Вашингтоне актом террора

Стрельба произошла в Вашингтоне неподалеку от Белого дома, было совершено нападение на офицеров Национальной гвардии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава государства назвал ЧП «проявлением зла, ненависти и терроризма».

«Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности», - заявил Трамп в своем обращении.

В результате ЧП пострадали два бойца нацгвардии. Нападавшего задержали. По словам Трампа, злоумышленник прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года. Президент указал, что иностранец заплатит самую суровую цену за свои действия.

«Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко», - подчеркнул глава Белого дома.

Ранее в Перми мужчина открыл стрельбу в кафе в ходе конфликта, одного пострадавшего госпитализировали, пишет Ura.ru.

