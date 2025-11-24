Правительство просят оценить риски роста цен из-за отмены скидок на маркетплейсах
Правительству поручено проанализировать возможные последствия отмены системы скидок на маркетплейсах для потребительских цен, сообщают «Известия».
Соответствующие запросы в Минпромторг и Минэкономразвития инициировал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, поводом для обращения стала растущая популярность онлайн-шопинга среди россиян, ключевыми преимуществами которого являются удобство и, что особенно важно, привлекательные цены за счет системы скидок. Цель запроса — получить официальную оценку ведомств относительно потенциального скачка цен в случае сворачивания программ лояльности.
Депутат указал, что, несмотря на коммерческие интересы платежных систем, приоритетом должны оставаться интересы граждан, особенно в преддверии новогодних праздников. Он отметил, что в текущих экономических условиях такая мера ударит по наименее защищенным категориям покупателей, для которых маркетплейсы зачастую являются основным каналом приобретения товаров повседневного спроса.
Ранее стало известно, что в России запрет программ лояльности, который лоббируют крупные банки, обернётся значительным подорожанием товаров для десятков миллионов россиян. Потенциальный рост цен оценивается в 15-20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
