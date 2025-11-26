В Общественном совете при Роспотребнадзоре назвали законными скидки маркетплейсов
Скидки, которые предоставляют маркетплейсы за использование собственных платежных инструментов, не противоречат законодательству о защите прав потребителей, сообщают «Известия» со ссылкой на Антона Недзвецкого, возглавляющего Московское общество защиты потребителей и входящего в Общественный совет при Роспотребнадзоре.
По его словам, подобные акции, как и любые другие программы лояльности, являются законной практикой. Он напомнил, что Роспотребнадзор уже давал разъяснения на этот счет: предоставление скидки за выбор конкретного способа оплаты соответствует нормам права и не ограничивает интересы покупателей.
Эксперт указал, что маркетплейсы не создают дискриминационных условий для других участников финансового рынка, поскольку сохраняют возможность оплаты картами любых банков. Скидки же за использование собственных платежных сервисов он назвал элементом маркетинговой стратегии, которая, среди прочего, стимулирует развитие безналичных расчетов.
Недзвецкий напомнил, что подобные программы лояльности широко используются не только в e-commerce, но и в банковской сфере, ритейле и других отраслях, являясь инструментом здоровой конкуренции, от которой конечный потребитель получает прямую выгоду.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину об опасностях, связанных с отменой скидок на маркетплейсах. По его мнению, это может привести к ослаблению конкуренции и ударить по карману россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
