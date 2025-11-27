Песков: Путин встретится с СПЧ до конца года

Президент Владимир Путин проведет встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) до конца года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Ведомостями».

Ранее стало известно, что Путин может встретиться с СПЧ 10 декабря, в Международный день прав человека, отмечает Ura.ru.

Песков не опроверг и не подтвердил возможную дату.

«До Нового года мероприятие точно состоится», - подчеркнул представитель Кремля.

В прошлом году президент провел заседание СПЧ 10 декабря, оно проходило в режиме видеоконференции.

