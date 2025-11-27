Песков: Путин встретится с СПЧ до конца года
Президент Владимир Путин проведет встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) до конца года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Ведомостями».
Ранее стало известно, что Путин может встретиться с СПЧ 10 декабря, в Международный день прав человека, отмечает Ura.ru.
Песков не опроверг и не подтвердил возможную дату.
«До Нового года мероприятие точно состоится», - подчеркнул представитель Кремля.
В прошлом году президент провел заседание СПЧ 10 декабря, оно проходило в режиме видеоконференции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин встретится с СПЧ до конца года
- Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в Вашингтоне актом террора
- В Китае поезд сбил строителей на путях, 11 человек погибли
- МВФ и Киев предварительно договорились о финансировании на $8,2 млрд
- Более 20 тысяч украинцев пересекли российскую границу
- Комета 3I/ATLAS сблизится с Юпитером вопреки особенностям ее орбиты
- СМИ: У организатора покушения на Соловьева нашли бомбу и украинские паспорта
- Степашин: Одесса и Николаев могут добровольно воссоединиться с Россией
- В РФ появится система предоставления налогового вычета молодым специалистам
- Косачев: Утечка переговоров РФ и США усложнит мирный процесс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru