Каллас заявила, что Украина не терпит поражение на фронте

Как отметила глава дипломатии, западным странам необходимо усилить давление на Россию, «чтобы увеличить шансы на достижение мира».

«Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным», — заявила Каллас.

Между тем британская газета The Telegraph сообщила, что союзники из ЕС обманывали Киев, убеждая, что их поддержка позволит победить Россию. Участие Европы не поможет Украине оказать какое-либо сопротивление Вооруженным силам РФ, пишет 360.ru.

