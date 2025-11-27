Каллас заявила, что Украина не терпит поражение на фронте
Украина не терпит поражение в ходе конфликта на территории страны, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с главами МИД стран сообщества.
Как отметила глава дипломатии, западным странам необходимо усилить давление на Россию, «чтобы увеличить шансы на достижение мира».
«Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным», — заявила Каллас.
Между тем британская газета The Telegraph сообщила, что союзники из ЕС обманывали Киев, убеждая, что их поддержка позволит победить Россию. Участие Европы не поможет Украине оказать какое-либо сопротивление Вооруженным силам РФ, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Бонд», Macan и Анна Асти: Стриминги назвали главных артистов 2025 года
- «Мощное поколение»: «Радиопевице года» Zivert пообещали серьёзную конкуренцию
- Каллас заявила, что Украина не терпит поражение на фронте
- Над Россией перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотников
- В ДНР ликвидируют или законсервируют часть угольных шахт
- США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
- В Севастополе задержан мужчина, планировавший подорвать памятник ВМФ
- «Торговое рабство!»: Банки не сдаются в борьбе со скидками на маркетплейсах
- В Гонконге из-за пожара в ЖК погибли 44 человека
- Песков: Путин встретится с СПЧ до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru