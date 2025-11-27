Каллас заявила, что Украина не терпит поражение на фронте

Украина не терпит поражение в ходе конфликта на территории страны, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с главами МИД стран сообщества.

Как отметила глава дипломатии, западным странам необходимо усилить давление на Россию, «чтобы увеличить шансы на достижение мира».

«Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным», — заявила Каллас.

Между тем британская газета The Telegraph сообщила, что союзники из ЕС обманывали Киев, убеждая, что их поддержка позволит победить Россию. Участие Европы не поможет Украине оказать какое-либо сопротивление Вооруженным силам РФ, пишет 360.ru.

