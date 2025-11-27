США прекратили обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана

Власти США прекратили рассмотрение иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана. Об этом заявили в американской Службе гражданства и иммиграции.

Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в Вашингтоне актом террора

Отмечается, что обработку таких заявлений приостановили на неопределенный срок.

Решение было принято после стрельбы в центре Вашингтона, которую совершил прибывший из Афганистана мужчина. В результате пострадали два военнослужащих Национальной гвардии США, пишет Ura.ru. Американский президент Дональд Трамп после ЧП анонсировал проверки всех граждан Афганистана, которые прибыли в США во время президентства Джо Байдена.

ФОТО: РИА Новости
