Миронов: Отмена скидок на маркетплейсах может сказаться на уровне жизни россиян

По его мнению, это может привести к ослаблению конкуренции и ударить по карману россиян. Парламентарий призвал ЦБ РФ проанализировать последствия подобных инициатив со стороны банков и создать прозрачные правила, не ущемляющие права потребителей. Депутат указал, что скидки — это важный инструмент конкурентной борьбы, выгодный покупателям.

В условиях падения реальных доходов и роста затрат семей, возможность купить товар со скидкой имеет критически важное социальное и экономическое значение, напрямую определяя уровень жизни населения. Отмена скидок на маркетплейсах направлена на административное подавление конкуренции, что напрямую может сказаться на уровне жизни россиян, отметил Миронов.

Как заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, несмотря на коммерческие интересы платежных систем, приоритетом должны оставаться интересы граждан, особенно в преддверии новогодних праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

