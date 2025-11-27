Над Россией перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над территорией России 118 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 23.00 мск 26 ноября до 8.30 27 ноября... перехвачены и уничтожены 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.

По данным ведомства, 52 дрона ликвидировали в Белгородской области, 26 – в Курской, 18 – в Самарской, по шесть – в Брянской и Краснодарском крае. Кроме того, по два БПЛА сбили над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями, под одному – над Волгоградской, Тульской, Ростовской, а также акваторией Черного моря.

Ранее в Пензенской области в поселке Тамала обломки дрона повредили крышу нежилого здания и выбили стекла в жилом доме, пишет 360.ru.