«Потеряли берега!»: Делягин обрушился на банкиров из-за «агрессии» на маркетплейсы
Банки вмешиваются в честную конкуренцию в свою пользу, когда хотят ограничить маркетплейсы, заявил НСН Михаил Делягин.
Банки являются отмирающей отраслью экономики, которая мешает развиваться экономике. Их предложения только приведут к росту инфляции, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.
Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Их позицию разделяет ЦБ в лице его председателя Эльвиры Набиуллиной. Основательница Wildberries Татьяна Ким посчитала, что банки пытаются «цинично уничтожить конкурентов», поскольку сами развивают свои площадки и онлайн-магазины. Делягин согласился с ней.
«Госдума должна отвергнуть эту инициативу. Во-первых, это злостное ограничение конкуренции со стороны конкурирующих структур. Потому что программа лояльности — это нормальный элемент конкурентной борьбы. Более того, скидка не является принудительной для продавца. А позиция банков — это внерыночная агрессия, которая обернется ростом цен. Люди потеряли берега и думают, что Россия — их ресепшн. Очень забавно, что Центробанк, который на каждом углу кричит о том, что уничтожает российскую экономику ради борьбы с инфляцией, на самом деле требует ее повышения и ускорения. Потому что скидки на маркетплейсах — это существенный фактор, который позволяет совершать покупки дешевле. Это очень существенный способ ограничения инфляции», — подчеркнул он.
Делягин добавил, что эти инициативы доказывают, что традиционная торговля и банкинг скоро исчезнут.
«Это демонстрация того, как мертвые хватают живых. Банковская система является отмирающим сектором экономики в условиях цифрового рубля, развития криптовалют и финансовых технологий. Торговые сети тоже вымирают, поскольку они злоупотребляли своим монопольным положением. Они пытаются заблокировать прогрессивную форму организации рыночных и общественных отношений, которой является маркетплейс. Это не означает, что маркетплейс — ангелы, но в данном случае мы видим попытку ограбить граждан под разными и благими предлогами», — указал он.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН рассказал, почему Центробанк не доволен маркетплейсами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов: Школьная программа не изменится из-за новой системы вузов
- Ненужный Кит: Киев теряет «своих» людей в США
- Шаман заявил, что у него не было отпуска последние три года
- Глава Росавиации заявил, что все временно закрытые аэропорты готовы к открытию
- «Потеряли берега!»: Делягин обрушился на банкиров из-за «агрессии» на маркетплейсы
- При взрыве газа на заводе в Пакистане погибли не менее 15 человек
- «Девайс для стримеров»: Кого заинтересует новый Robot Phone
- Орбан: Реакция на мирный план США может приблизить саммит в Будапеште
- ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре
- Губерниев раскрыл Бузовой секрет утренней бодрости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru