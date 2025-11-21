Банки являются отмирающей отраслью экономики, которая мешает развиваться экономике. Их предложения только приведут к росту инфляции, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Их позицию разделяет ЦБ в лице его председателя Эльвиры Набиуллиной. Основательница Wildberries Татьяна Ким посчитала, что банки пытаются «цинично уничтожить конкурентов», поскольку сами развивают свои площадки и онлайн-магазины. Делягин согласился с ней.