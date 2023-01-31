Платить или нет? Юрист оценила идею Медведева о «пиратстве на всё»

В беседе с НСН директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семёнов заявил, что проблема кроется куда глубже. Законопроект о принудительном лицензировании нарушает монопольное право конкретных сервисов на показ зарубежного контента (и они, естественно, против), да и реализовывать механизм долго и сложно: нужно за полгода до начала проката уведомить правообладателя и доказывать, что он добровольно не даёт лицензию, через суд.

Во всяком случае, пока зашла речь о том, чтобы не наказывать российский бизнес за то, что он использует программное обеспечение с истекшей лицензией. Институт развития предпринимательства и экономики заявил, что для перехода на российские решения нужно время. При этом 70% компаний в РФ испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода ряда поставщиков импортного ПО.

Напомним, что по закону за использование нелицензионных программ предусмотрены большие штрафы и лишение свободы до шести лет. Взлом ПО предполагает до семи лет заключения.

