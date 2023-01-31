Платить или нет? Юрист оценила идею Медведева о «пиратстве на всё»
Россия — участница международных конвенций по интеллектуальным правам, поэтому решение о принудительном лицензировании контента нельзя принять оперативно, объяснила в разговоре с НСН юрист Елена Гринь.
Идею о введении принудительного лицензирования контента предлагают давно, но быстро легализовать такую практику невозможно, объяснила в эфире НСН заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Университета имени ОЕ Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук Елена Гринь.
31 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал узаконить пиратство «на всё» - от кинофильмов до промышленного софта. «А что, à la guerre comme à la guerre...», - написал юрист и бывший президент России.
«В данном вопросе следует руководствоваться и нормами международного права, поскольку наша страна является участницей международных конвенций по интеллектуальным правам, что является одной из причин, почему законопроект не может быть принят оперативно», - заявила, в свою очередь, Елена Гринь.
С момента ввода западных санкций и отказа продавать программное обеспечение, фильмы и музыку в России пытались выкрутиться, кто как может. Некоторые кинотеатры показывали зарубежные премьеры из-под полы, крутя в залах «Бэтмена» в нагрузку к отечественным картинам. Депутаты же неоднократно настаивали на принудительном лицензировании контента. За такую меру высказывались, например, и в Ассоциации владельцев кинотеатров.
«Принудительное лицензирование не лишает правообладателя вознаграждения. Соответственно, в случае принятия инициативы права авторов в части оплаты будут соблюдены. Конечно, подобные изменения подлежат обсуждению в профессиональном сообществе. Инициатива не препятствует российскому киноискусству и его развитию, следует параллельно с ним. Важным является то, как будут сформулированы итоговые поправки, которые примут на законодательном уровне. О пиратстве речи не идёт, это будет противоречить международным нормам», — подчеркивает Елена Гринь.
Но вот Дмитрий Медведев (к слову, у него тоже юридическое образование) предложил пойти дальше, и не заботиться о лицензировании вовсе — просто брать контент с трекеров, и использовать его «без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения». Заодно он поблагодарил тех, кто «разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов».
Стоит заметить, что российские видеосервисы такие идеи (даже самые мягкие) не поддержали, так как испугались, что в ответ на принудительную легализацию фильмов и музыки с ними разорвут оставшиеся связи. В результате отечественный бизнес потеряет десятки миллиардов рублей.
В беседе с НСН директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семёнов заявил, что проблема кроется куда глубже. Законопроект о принудительном лицензировании нарушает монопольное право конкретных сервисов на показ зарубежного контента (и они, естественно, против), да и реализовывать механизм долго и сложно: нужно за полгода до начала проката уведомить правообладателя и доказывать, что он добровольно не даёт лицензию, через суд.
Во всяком случае, пока зашла речь о том, чтобы не наказывать российский бизнес за то, что он использует программное обеспечение с истекшей лицензией. Институт развития предпринимательства и экономики заявил, что для перехода на российские решения нужно время. При этом 70% компаний в РФ испытывают трудности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода ряда поставщиков импортного ПО.
Напомним, что по закону за использование нелицензионных программ предусмотрены большие штрафы и лишение свободы до шести лет. Взлом ПО предполагает до семи лет заключения.
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