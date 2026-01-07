«От рождения до победы над смертью»: Бурляев раскрыл значение Рождества для России

Николай Бурляев рассказал НСН, что всегда встречает Рождество в храме, а дома устраивает праздничную трапезу без алкоголя.

Встречать Рождество Христово надо с трезвым умом и радостным сердцем, всегда помня о жизни вечной и готовясь к ней. Об этом НСН заявил актер театра и кино, режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Рождество Христово, праздник, знаменующий начало земной жизни Иисуса Христа, отмечается православными христианами 7 января. В преддверии торжества Бурляев рассказал, как обычно встречает этот праздник и почему важно делать это без алкоголя.

«Как и всегда, на Рождество вся моя семья идет в храм, обязательно готовится к исповеди и причастию, чтобы очистить душу от всего наносного. Вообще Рождество — пожалуй, самый главный праздник для России, которая живет под покровом Богородицы, подарившей миру Спасителя. Мои близкие отмечают этот праздник с радостным сердцем, без алкоголя, как и все праздники, в том числе и Новый год. Ум должен быть трезвый, и Господь призывает к тому, чтобы мы были построже к себе, готовились к жизни вечной и всегда помнили о ней. Своим служением Бог показал нам, что смерти нет, а это самое главное. Это движение из одной двери в другую, от рождения Спасителя до распятия на кресте и победы над смертью, и есть самое главное, что должна понимать Россия», — сказал Бурляев.

Ранее теле- и радиоведущая Тутта Ларсен заявила, что Рождество Христово — не просто один из центральных праздников для православных христиан, это квинтэссенция любви, самопожертвования и самоотдачи, а также время милосердия и поддержки тех, кому сегодня нелегко. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
