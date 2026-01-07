Встречать Рождество Христово надо с трезвым умом и радостным сердцем, всегда помня о жизни вечной и готовясь к ней. Об этом НСН заявил актер театра и кино, режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Рождество Христово, праздник, знаменующий начало земной жизни Иисуса Христа, отмечается православными христианами 7 января. В преддверии торжества Бурляев рассказал, как обычно встречает этот праздник и почему важно делать это без алкоголя.