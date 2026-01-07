Над российскими регионами сбили 32 беспилотника ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 32 дрона ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, с 23:00 мск 6 января до 07:00 7 января было ликвидировано девять украинских беспилотников самолетного типа. Так, пять дронов сбили над водами Черного моря, два – над Крымом, по одному – над Краснодарским краем и Северной Осетией.
«Всего в ночное время с 20:00 мск 6.01 до 07:00 мск 07.01... перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – подчеркнули в Минобороны.
Между тем в Старооскольском округе Белгородской области после атаки БПЛА загорелись несколько резервуаров на нефтебазе, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над российскими регионами сбили 32 беспилотника ВСУ
- Стармер объявил о подписании документа о размещении войск на Украине
- Трамп заявил о снижении зависимости Индии от российской нефти
- Туск допустил согласование гарантий безопасности Украине до конца января
- СМИ: США обеспечат высокотехнологичный мониторинг соблюдения мира на Украине
- Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram
- Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле
- Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев
- Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями
- СМИ: Зеленский меняет команду, пытаясь сохранить власть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru