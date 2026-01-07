Над российскими регионами сбили 32 беспилотника ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 32 дрона ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, с 23:00 мск 6 января до 07:00 7 января было ликвидировано девять украинских беспилотников самолетного типа. Так, пять дронов сбили над водами Черного моря, два – над Крымом, по одному – над Краснодарским краем и Северной Осетией.

«Всего в ночное время с 20:00 мск 6.01 до 07:00 мск 07.01... перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – подчеркнули в Минобороны.

Между тем в Старооскольском округе Белгородской области после атаки БПЛА загорелись несколько резервуаров на нефтебазе, пишет 360.ru.

