«Монополисты против!»: Закон о принудительном лицензировании объектов авторского права под угрозой

Законопроект о принудительном лицензировании объектов авторского права столкнулся с серьезным сопротивлением крупных российских компаний в сфере медиа и разработки ПО, заявил директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что в законопроекте о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права, куда относится и программное обеспечение (ПО), от недружественных правообладателей, появятся два механизма. Упрощенный вариант предназначен для тех пользователей, которые уже имели лицензию, пишут «Ведомости». Более сложный – для объектов авторских и смежных прав, которые не использовались ранее и недоступны на территории России. В такой ситуации российская компания должна обратиться в суд с обоснованием необходимости использования иностранного продукта. Семенов объяснил, почему выбран такой непростой механизм.

«Новый вариант не содержит никаких упоминаний про софт (ПО - прим. НСН). Есть ребята, которые занимаются разработкой софта, они полагают, что главный маркетинговый прием, которым они должны пользоваться, чтобы пересаживать россиян на отечественный софт – это угроза уголовного преследования за пользование иностранным. Они не хотят качеством, ценой привлекать, это сложно. Поэтому из второй версии законопроекта исключены все иные объекты интеллектуальных прав, кроме кино и музыки. По всем остальным пунктам мы столкнулись с сопротивлением», - объяснил он.

Семенов отметил, что есть и другие активные противники нового законопроекта, которые не хотят терять свое монопольное право на показ зарубежного контента.

«Дело в том, что мы проводили большую работу, встречались со всеми отраслевыми лоббистами, кто был против законопроекта, и выяснили, что наш законопроект нарушает их монопольное положение. У нас страна 30 лет выстраивала модель, что мы продаем нефть, покупаем иностранные товары и права, на эти потоки садились серьезные люди, которые теперь не понимают, что делать. Позволить всем получить то, за что они боролись все эти годы, друг другу глотки перегрызли, им как-то не хочется», - рассказал собеседник НСН.

При этом власти могли бы решить этот вопрос, как в случае с параллельным импортом, но в этот раз предлагается формальный и неэффективный механизм «через суд», добавил он.

«В Белоруссии, например, это все работает уже с 3 января, а у нас дискуссии идут. Если закон будет принят, это очень мягкая, нежная процедура, каждое лицо должно прийти в суд, доказать, что правообладатель недоступен, ведет себя неадекватно. И суд будет уже решать... Это не очень, мягко говоря, эффективный механизм, это долгая процедура. Мы еще обязаны извещать иностранных лиц по определенной процедуре, которая занимает полгода. Если бы государство хотело, оно бы этот вопрос давно решило, как в случае с параллельным импортом. Но «Чебурашка», например, пять миллиардов собрал, а был бы «Аватар»… Кому плохо?», - подытожил эксперт.

Нелегальный показ фильмов, которые правообладатели из-за санкций отказались предоставлять российским прокатчикам, «сделает кассу» «пиратам», но оторвет Россию от цивилизованного мира, заявил ранее «Радиоточке НСН» киножурналист Давид Шнейдеров.

