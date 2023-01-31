«Адские санкции провалились»: Медведев заявил, что США зарабатывают на униженной Европе

«Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие – азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы – ничего. Так что всё как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе» - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что в России осталось только принять правила об использовании зарубежной интеллектуальной собственности. Медведев назвал это ответными санкциями.

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», - пояснил он.

Ранее Дмитрий Медведев в эфире «Первого канала» зачитал фрагмент, где Тютчев рассуждал о возможностях России уничтожить все противоестественные устремления на своем пути. В качестве примера была приведена польская государственность.



