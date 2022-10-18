Кинотеатры назвали спасением инициативу Совфеда о принудительном лицензировании контента
Без поддержки государства киноиндустрия в России прекратит существование уже через полгода, заявил НСН Роман Исаев.
Большая часть сетей кинотеатров и отдельных кинозалов поддерживает инициативу сенаторов о принудительном лицензировании контента, в случае принятия этот законопроект станет спасением киноиндустрии от банкротства. Об этом НСН заявил генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике предложил законопроект о принудительном лицензировании контента, передает ТАСС. В Совфеде считают, что это позволит легально показывать фильмы покинувших российский рынок голливудских студий и выплачивать авторское вознаграждение правообладателям через госструктуры. Исаев объяснил, почему часть сетей кинотеатров выступает против его принятия.
«Против этого законопроекта выступают три сети кинотеатров, представляющие чуть более четверти российского рынка кинопроката. Связано это с их структурой собственности и наличием зарубежных бенефициаров, которые опасаются вторичных санкций. Однако законопроект и не предполагает обязательного использования контента по формату принудительного лицензирования. И сети, и отдельные кинотеатры вправе решать, пользоваться возможностями, которые он предоставляет, или нет. Основная же часть российской киноиндустрии законопроект поддерживает, так как он станет спасением для нее. То, что законопроект поддержал Совфед, стало для нас позитивной новостью, которая, надеюсь, изменит положение к лучшему», — сказал Исаев.
По мнению собеседника НСН, инициатива Совфеда поможет кинотеатрам выжить.
«Под угрозой дальнейшее существование индустрии кинопроката, многие кинотеатры находятся на грани закрытия. Дело в том, что сейчас нет в достаточном количестве и качестве российского контента, и не будет в ближайшие несколько лет. Кассовые сборы фильма «Сердце Пармы» не оправдали те ожидания, которые возлагали на эту картину. По сути, это первый крупный фильм за полгода. В целом падение сборов составило 70% по итогам последних месяцев относительно сопоставимых периодов в допандемийном 2019 году», — подчеркнул аналитик.
Член Совета АВК посетовал на отсутствие поддержки индустрии кинопроката на федеральном уровне.
«В отличие от 2020 года, когда была прямая финансовая помощь, в этом году мы ничего не получили на федеральном уровне. Конечно, есть точечные региональные меры поддержки, самую весомую помощь (в размере 300 миллионов рублей) оказали московские власти, однако досталась она, прежде всего, крупным сетям. А на федеральном уровне ничего сделано не было, хотя мы многократно обращались и в правительство, и в другие органы. На все один ответ: нет денег на поддержку киноиндустрии. Никто не списал ни кредиты, ни обязательные платежи, не дождались мы и послаблений, связанных с выплатой налогов», — сказал Исаев.
В заключение собеседник НСН рассказал о перспективах существования индустрии кинопроката.
«Сейчас кинотеатры будут пытаться дожить до Нового года и получить какую-то выручку за счет новогодних праздников и предлагаемого репертуара. После новогодних каникул, думаю, кинотеатры могут начать закрываться сотнями. Перспективы дальнейшего существования весьма туманные. Несмотря на все отказы, мы продолжаем вести диалог с властью и просить о мерах поддержки и в целом о стратегических моментах взаимодействия. Законопроект, предложенный Совфедом, нужно срочно принимать, без него киноиндустрия в течение полугода прекратит свое существование», — подытожил Исаев.
Ранее кинотеатры заявили о провале идеи показывать старое кино.
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