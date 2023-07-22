Меньше, чем кажется. Эксперты объяснили хитрости с упаковкой продуктов в России

Из-за высокой плотности один килограмм молока занимает около 970 мл. Производители молока стали указывать вес, а не объем в литрах на упаковках продукции, чтобы сохранить прежние цены на продукцию, заявил НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.

«Поставщики не преследуют никаких маркетинговых целей, меняя маркировку на пакетах. Они пытаются сохранить цену при том же объеме – ключевой вопрос в этом. Поскольку себестоимость растет колоссально, реально располагаемые доходы людей падают 11 лет подряд, то, соответственно, всем надо как-то выживать – и производителю, и потребителю, и ретейлеру, и логисту, ну и любимому государству, которое увеличивает налоговые и неналоговые платежи. Поэтому в этих «ножницах» поставщики прибегают к килограммам, девяти яйцам и иже с ними», - сказал собеседник НСН.