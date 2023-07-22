Меньше, чем кажется. Эксперты объяснили хитрости с упаковкой продуктов в России
Производители меняют единицы измерения для продуктов и объемы привычной упаковки, чтобы сохранить привычные для покупателей цены в условиях падения доходов населения.
Массовая шринкфляция — снижение объема товара в упаковке при сохранении цены — на молочную продукцию зафиксирована в 122 торговых точках Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные фракции ЛДПР.
Из-за высокой плотности один килограмм молока занимает около 970 мл. Производители молока стали указывать вес, а не объем в литрах на упаковках продукции, чтобы сохранить прежние цены на продукцию, заявил НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
«Поставщики не преследуют никаких маркетинговых целей, меняя маркировку на пакетах. Они пытаются сохранить цену при том же объеме – ключевой вопрос в этом. Поскольку себестоимость растет колоссально, реально располагаемые доходы людей падают 11 лет подряд, то, соответственно, всем надо как-то выживать – и производителю, и потребителю, и ретейлеру, и логисту, ну и любимому государству, которое увеличивает налоговые и неналоговые платежи. Поэтому в этих «ножницах» поставщики прибегают к килограммам, девяти яйцам и иже с ними», - сказал собеседник НСН.
По мнению Потапенко, кроме экономических трудностей, с которыми сталкивается производитель, в России слишком много контролирующих государственных органов, которые мешают развитию бизнеса.
Руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН рассказала об общественном контроле за продажей маркированной продукции.
«У нас разработано и широко распространено мобильное приложение, которым пользуются потребители. То есть, общественный контроль здесь включен максимально. Уже идет скачивание и использование такого приложения на уровне восьми миллионов пользователей. Они сканируют в том числе молочную продукцию», - сказала Кузьмина.
Обвал рубля, который в начале июля, уже внес свои коррективы в цены на ряд продуктов и товаров. Эксперты прогнозируют, что ситуация с ценами будет только усугубляться. Также это связано и с повышением цены на бензин, пояснил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Он отметил, что с начала года рост биржевых цены на топливо составил 2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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