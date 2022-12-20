Продажи недорогих продуктов в России за год выросли в разы

Торговые сети России показали высокую прибыль за девять месяцев этого года, одним из драйверов роста стали недорогие товары. Об этом сообщило NEWS.ru.

Как сообщили изданию в пресс-службе X5 Group, выручка «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» за январь — сентябрь выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 19% и составила 1,9 трлн рублей. При этом представитель компании сообщил, что выручка дискаунтера «Чижик» увеличилась в 19 раз.