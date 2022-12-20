Продажи недорогих продуктов в России за год выросли в разы

Торговые сети России показали высокую прибыль за девять месяцев этого года, одним из драйверов роста стали недорогие товары. Об этом сообщило NEWS.ru.

Как сообщили изданию в пресс-службе X5 Group, выручка «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» за январь — сентябрь выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 19% и составила 1,9 трлн рублей. При этом представитель компании сообщил, что выручка дискаунтера «Чижик» увеличилась в 19 раз.

Росстат сообщил, что наборы продуктов для оливье и сельди под шубой подорожали

Отмечается, что еще больше выросла выручка у магазинов с низкими фиксированными ценами Fix Price — на 23,1% с января по сентябрь. Она составила 201,9 млрд рублей, этого удалось добиться благодаря расширению сети.

Директор направления маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова рассказала, что покупки продуктов питания становятся более практичными и рациональными. По ее словам, заметны изменения в подходе покупателей при выборе продуктов питания: снижается роль бренда и красивой упаковки товара и в то же время усиливается ориентация на стоимость и срок годности.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев оценил как относительно стабильную обстановку с ценами на продовольствие в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПродукты
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