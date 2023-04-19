Росстат: Жвачка стала самым подорожавшим продуктом на фоне санкций

По данным ведомства, в марте 2023 года упаковка жвачки в рознице стоила в среднем 39 рублей, пишет RT.

«По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 рублям», — отмечается в материале.

На фоне санкций против России выросла стоимость изготовления упаковки для жвачки, кроме того, основу для изготовления продукта не производят в РФ и завозят из-за границы.

В то же время эксперты отмечают падение спроса на жевательную резинку. К февралю текущего года объемы продаж этого товара снизились на 2,9% по сравнению с прошлогодними показателями.

